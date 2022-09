Beli Mobil Toyota di Bulan September Pasti Untung Melalui Program September Sensation

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota baru saja menggelar press conference program penjualan di bulan September ini. Berlangsung di Aryaduta Hotel, press conference kali ini dihadiri oleh management Kalla Toyota yang hadir memaparkan program spesial Kalla Toyota. Jajaran management Kalla Toyota yang hadir diantaranya Suliadin selaku Marketing General Manager, Andyka Susanto selaku West Region General Manager dan Syamsul Bahri selaku Aftersales Manager. Tak hanya management Kalla Toyota, press conference kali ini juga dihadiri oleh rekan Toyota Value Chain, yakni Andreas Nathaniel selaku Sales Head TAF Makassar dan Ardiansyah selaku Sales Head ACC Makassar.

Andyka Susanto selaku West Region General Manager mengungkapkan, bahwa Kalla Toyota konsisten memimpin pasar otomotif diseluruh wilayah penjualannya meliputi wiayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Data penjualan sepanjang tahun 2022 dimulai dari bulan Januari hingga Agustus 2022 memperlihatkan konsistensi Kalla Toyota memimpin market share dengan capaian 34,2% dari data seluruh wilayah. Kalla Toyota mencatat sebanyak 14.004 unit kendaraan Toyota baru mengaspal dalam periode Januari hingga Agustus 2022. Kontribusi terbesar didominasi oleh penjualan kendaraan segmen MPV dan SUV. Tiga kendaraan yang paling laris sepanjang tahun 2022 diantaranya Toyota Avanza dan Veloz, Calya, dan Rush.

Di bulan Agustus lalu, capaian market share Kalla Toyota di all wilayah memperlihatkan capaian yang cukup baik. Di Sulawesi Selatan, Kalla Toyota menjadi brand otomotif top of mind dengan capaian market share 34,0%. Di Makassar sendiri, Kalla Toyota tercatat menjadi brand kendaraan yang paling diminati dengan menguasai market share 35,3%. Di Sulawesi Barat, Kalla Toyota unggul menguasai pangsa pasar dengan capaian market share 31,6%. Di Sulawesi Tengah, Kalla Toyota memimpin market share dengan capaian 48,2%. Dan di Sulawesi Tenggara, Kalla Toyota juga menguasai market share dengan capaian 29,1%.

“Beli mobil di bulan ini pasti untung, karena kenaikan BBM biasanya memicu kenaikan harga di bulan depan. Dapatkan penawaran menarik jika membeli Toyota disepanjang periode September ini. Ini adalah waktu yang tepat memiliki Toyota impian. Kalla Toyota juga menampilkan display unit di gelaran F8 Makassar. Masyarakat dapat berkunjung dan melihat unit Toyota unggulan disana,” Andyka Susanto selaku West Region General Manager.

Bulan September ini menjadi bulan spesial bagi pelanggan yang ingin membeli Toyota baru. Pasalnya, Kalla Toyota menghadirkan program menguntungkan bertajuk September Sensation. Masyarakat berkesempatan mendapatkan Toyota impian dengan program tukar tambah makin untung, subsidi senilai lima juta rupiah. Kalla Toyota juga memberikan paket DP mulai 10%, angsuran tiga jutaan rupiah, cash lunak bunga 0% di program September Sensation ini. Promo ini belaku di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, Kalla Toyota senantiasa memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya. Tak hanya promo menarik memiliki Toyota dengan harga terjangkau, pelanggan juga akan mendapatkan keuntungan lebih berupa 30 paket gratis uang BBM, voucher belanja tiga juta rupiah, welcome pack hingga kesempatan mendapatkan satu unit Benelli Panarea jika melakukan test drive.

“Program menguntungkan memiliki Toyota impian senantiasa Kalla Toyota hadirkan setiap bulannya. Di bulan September ini, kita dihadapkan dengn isu kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga bahan pokok. Kami dari Kalla Toyota tetap memberikan kemudahan kepada pelanggan agar dapat tetap memilili toyota,” pungkas Suliadin Marketing General Manager Kalla Toyota.

Syamsul Bahri selaku Aftersales Manager juga memaparkan program aftersales Kalla Toyota di bulan September ini. pelanggan berkesempatan mendapatkan gratis biaya servis berkala termasuk jasa dan part hingga tiga tahun atau hingga 60.000 km. Kalla Toyota juga memberikan layanan One Stop Shop Solution yang terdiri dari layanan penggantian ban, wax, interior cleaner, spooring, servis AC, dan engine room treatment.

Program cash lunak bunga 0% yang menjadi highlight program bulan ini merupakan salah satu program penjualan via kredit dengan menawarkan beragam keuntungan, diantaranya safety budget untuk pelanggan karena kendaraan dapat diangsur hingga 11 kali, perlindungan extra yang sudah termasuk jaminan asuransi all risk. Program ini berlaku untuk pembelian Toyota Avanza, Veloz, Raize dan Rush. Program tukar tambah makin untung merupakan program trade in kendaraan all brand dan type ke Toyota Avanza, Raize, Veloz, Yaris dan Rush.

Ardiansyah selaku Sales Head ACC Makassar juga turut hadir memaparkan programnya. Dalam presentasinya, beliau memaparkan ada beragam paket penjualan yang ditawarkan ACC di bulan September ini. Yang pertama ada paket Spektakuler Special DP Rendah khusus pembelian tipe Veloz, Avanza, Rush, Raize, dan Yaris. Pelanggan berkesempatan mendapatkan DP 10 – 15% dan angsuran mulai lima jutaan rupiah. “ACC juga menawarkan paket Spektakuler Special Rate khusus pembelian tipe Veloz, Avanza, Rush, Raize, dan Yaris dengan DP mulai 20% dan angsuran mulai empat jutaan rupiah. Tak hanya itu, paket ketiga yakni Spektakuler Bunga 0% dengan bunga 0% dan angsuran mulai empat jutaan rupiah,” ungkap Ardiansyah.

Andreas Nathaniel selaku Sales Head TAF Makassar juga memaparkan program terbaiknya di bulan ini. TAF memberikan paket Smart Cash untuk pembelian tipe Avanza, Veloz, Rush, dan Raize. Paket ini memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan dengan subsidi hingga delapan jutaan rupiah. TAF juga memberikan paket dengan angsuran mulai 4-5 jutaan rupiah untuk Avanza, Veloz, Rush, dan Raize.

“Selain itu, pelanggan juga berkesempatan membeli tipe Innova dan Fortuner dengan angsuran mulai 5-6 jutaan rupiah. Program EZ Deal memberikan kemudahan dengan penawaran tenor hingga 72 bulan dengan cicilan ringan berjenjang yang menyesuaikan dengan jenjang karir pelanggan. Paket EZ Deal juga memberikan keuntungan dengan angsuran lebih ringan 30%,” ungkap Andreas Nathaniel.(rls)