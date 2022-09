BEASISWA Universitas Handayani Makassar di perpanjang, Buka Pendafataran Maba Gel. Ke 3

Makassar, Upeks.co.id — Universitas Handayani Makassar (UHM) Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru (MABA) Gelombang ke 3 Tahun Akademik 2022 / 2023 masih berlangsung.

Pendaftaran dimulai tanggal 1 september sampai tanggal 31 September.

Hal itu dikemukakan oleh Kabag Humas UHM Nurmadina Hs kepada media, beberapa hari yang lalu,

Menurutnya pendaftaran dibuka karena masih banyaknya permintaan dari calon maba khususnya yang ingin mengambil kuliah non Reguler (kelas malam, dan kelas Sabtu – Minggu (extensi lsehingga masih dibuka hingga 31 September 2022.

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas perubahan STMik handayani menjadi Universitas Handayani Makassar, dengan ini pendiri yayasan memberi beasiswa subsidi 30% hingga 50% untuk tahun akademi 2022/2023.

UHM memiliki 2 Fakultas, Yaitu Fikom ( fakultas ilmu komputer ) dan FHIS ( fakultas Hukum dan ilmu sosial ), Fakultas Ilmu Komputer, terdiri atas Teknik informatika (S1), Teknik Informatika (S1) kelas reguler dan non reguler, Sistem Komputer (S1), Sistem informasi (S1) Manajemen Informatika (D3) ,Komputerisasi Akuntasi (D3), Teknik Informatika (D3) dan untuk fakultas Hukum dan ilmu sosial terdiri atas Prodi Hukum (S1) kelas reguler dan non reguler, dan Adm publik (S1) kelas reguler dan non reguler. Dan untuk gelar M.kom Pascasarjana Prodi Sistem Komputer (S2).

Pendaftaran Atau Registrasi online bisa di akses melalui http://pmb.handayani.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus jl.Dyaksa baru no.1 atau menghububgi pihak panitia PMB Adhe Putra 081381266383, Humas .082192930055.(rls)