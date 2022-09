23 Babinsa Ramil 1410-02/Eremerasa Lakukan Serbuan Subuh di Dua Wilayah Binaan Koramil

BANTAENG,UPEKS.co.id— Sebanyak 23 orang Babinsa Ramil 1410-02/Eremerasa melaksanakan Serbuan subuh di dua wilayah Binaan Koramil yakni Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Eremerasa para Babinsa melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan warga binaan sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta memberikan sedekah berupa beras kepada warga yang kurang mampu, Jum’at(16/9).

Personel Babinsa Ramil 1410-02, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 berkumpul di rumah jabatan Dandim 1410/Bantaeng Jalan Raya Lanto Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, mengambil beras untuk dibagikan kepada Masyarakat yang kurang mampu diwilayah binaan masing-masing.

Serbuan subuh sekaligus berbagi sedekah terhadap warga yang kurang dilaksanakan sekali dalam sepekan yakni setiap hari Jum’at oleh para Babinsa dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dimasjid wilayah binaan.

Salahsatu personel Babinsa ramil 1410-02/Eremerasa Serka Hasbullah yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Arfah Tamalangge Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program unggulan Komandan Kodim 1410/Bantaeng yang dilaksanakan sekali dalam sepekan yakni setiap hari Jumat dengan melaksanakan safari subuh sekaligus berbagi sedekah berupa beras kepada warga yang kurang mampu.

Terkait arahan dan ajakan kebaikan Dandim 1410/Bantaeng kami selaku Babinsa juga mengajak para jama’ah untuk tetap Istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

“Apalagi sholat subuh berjamaah karena keutamaan sholat subuh berjamaah sangat besar,” tuturnya.

Senada apa yang sering di sampaikan Komandan Kodim Para Babinsa pun saat melaksanakan serbuan subuh menyampaikan ke warga yakni senantiasa perbanyak bersholawat kepada Rasullullah Muhammad SAW apalagi dihari Jum’at, Apapun kesibukan kita dalam beraktivitas setiap hari jangan lupa untuk selalu perbanyak Sholawat kepada Rasulullah SAW dengan rasa cinta dan rindu kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Disela-sela Safari subuh Babinsa menyambangi warganya atas nama Sarimba Paga umur 67 tahun guna menyerahkan sedekah berupa beras yang di titipkan Dandim 1410/Bantaeng untuk diserahkan ke warga yang kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial Kodim 1410/Bantaeng.

“Kebahagiaan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” ujarnya. (Irwan Patra)