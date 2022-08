Wuling Ajak Media Regional Merasakan Berkendara Bersama Air ev

Tangerang,Upeks.co.id— Wuling Motors (Wuling) menyelenggarakan kegiatan First Driving Impression Wuling Air ev di kompleks Nava Park, BSD City mulai tanggal 15 sampai 18 Agustus 2022 untuk rekan rekan media regional dari 12 kota.

Dalam kesempatan ini, rekan media diberikan kesempatan istimewa untuk mencoba langsung kendaraan listrik pertama dari Wuling untuk pasar Indonesia.

Kegiatan yang melibatkan tiga unit Wuling Air ev ini melintasi rute yang menggambarkan skenario harian dan juga mobilitas perkotaan.

“Wuling Air ev, Drive For A Green Life mengusung tiga kemudahan utama yakni easy to use, easy to charge, dan easy to own. Pada kegiatan ini, rekan-rekan jurnalis regional mendapatkan kesempatan khusus untuk mencoba aspek easy to use pada kendaraan listrik pertama dari Wuling untuk pasar Indonesia ini. Rekan media kami ajak berkendara langsung di rute yang sudah disediakan yang menggambarkan kondisi umum berkendara sehari-hari,” terang Brian Gomgom, Media Relations Wulinng Motors.

Mengawali acara ini, rekan jurnalis terlebih dahulu menyaksikan video sambutan dari Wuling Motors yang diikuti dengan penjelasan singkat tata cara mengendarai Wuling Air ev, serta penjelasan lintasan yang digunakan.

Setelah itu, rekan media menuju ke tiga unit Air ev yang sudah disediakan untuk dicoba secara langsung. Pada track yang disiapkan di Kawasan Nava Park ini, rekan jurnalis bisa mencoba berbagai situasi umum seperti ramp untuk mencoba fitur Hill Hold Control dan Auto Vehicle Holding (AVH), manuver u-turn, sampai dengan manuver zig-zag.

Di kesempatan yang sama juga, rekan media regional turut mencoba salah satu fitur modern di Wuling Air ev, yaitu Smart Start System. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyalakan mobil listrik berdimensi compact ini tanpa menekan tombol atau memutar anak kunci.

Pengguna hanya tinggal membawa kunci, menginjak rem, memutar knop transmisi, dan Air ev siap dijalankan. Lalu disediakan tiga pilihan mode berkendara yakni Normal, Eco, dan Sport yang memiliki tingkat respon akselerasi yang berbeda-beda pada setiap opsi.

Wuling Air ev sendiri dibekali motor listrik dengan daya maksimal 30 kW dan torsi 110 Nm. Kapasitas baterai yang digunakan pun dikategorikan menjadi dua sesuai dengan dua varian Air ev, yakni 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dapat mencakup jarak tempuh 300 kilometer saat terisi penuh. Fitur keselamatan pada Air ev juga lengkap meliputi dual airbag di bagian depan, rem cakram depan dan belakang yang didukung dengan ABS, EBD, AVH, HHC, hingga Electronic Stability Control.

Sebagai bagian dari inovasi yang berkelanjutan dari Wuling, Air ev pun turut dibekali dengan teknologi terdepan dari Wuling. Terdiri dari Internet of Vehicle (IoV) yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi remote control MyWuling+ pada smartphone dan mobil listrik Wuling ini juga memiliki fitur perintah suara pertama yang menggunakan Bahasa Indonesia, yakni Wuling Indonesian Command (WIND).

Mewujudkan komitmennya untuk Indonesia, Air ev ini diproduksi di fasilitas pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat dan diluncurkan secara global pertama kali di hari pembukaan ajang GIIAS 2022. (rls)