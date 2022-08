Unibos Lakukan Penarikan Mahasiswa KKN Angkatan 52 di Kabupaten Pangkep dan Barru

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Setelah melaksanakan seluruh program kerja, sebanyak 90 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 52 Universitas Bosowa (Unibos) di Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkajene Resmi ditarik kembali.

Kegiatan ini dilakukan di dua tempat lapangan Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Kantor Desa Desa Balusu, Kecamatan Ballusu Kabupaten Barru.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Vice Rector Resource and Development Dr. Seri Suriani, S.E., M.Si., Dr. Ir. Syahrul Syariman, M.T. Directorate of Innovation and Community Development, Dr. Darmawawti manda, S.E., M.Si, Directorate of Innovation and Community Development dan Dr. Fatmawati, S.TP., M.Pd.

Directorate of Innovation and Community Development, Syahrul Syariman mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terkait yang telah bersinergi dan menerima mahasiswa Unibos melakukan KKN.

“Semoga kedepannya akan kembali ada KKN tematik dalam rangka untuk mengembangkan wisata-wisata yang berada di desa” tuturnya

Kepala desa Tabo-tabo Hairil Anwar mengatakan selama pelaksanaan KKN tersebut banyak program-program yang terlaksana dan mengembangkan desa dan telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran. “Saya berharap besar desa tabo-tabo bisa menjadi desa binaan Universitas Bosowa,” jelas Hairil.

Vice Rector Resource and Development Seri Suriani berharap dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata tersebut dapat menjadi wadah untuk menerapkan atau mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan dari kampus, dan mengembangkan karakter mahasiswa. (aca)