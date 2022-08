Tampil Perdana di Jambore Pramuka, MA An Nur Tompobulu Langsung Juara Umum

MAROS,UPEKS.co.id— Regu Pramuka Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren An Nur Tompobulu Maros, menorehkan prestasi yang cukup mencengangkan. Betapa tidak, MA An Nur yang terbilang masih baru didirikan dan tampil perdana di event Jambore Pramuka Ranting Tompobulu, langsung meraih juara umum II.

MA/MTs An Nur berhasil menggondol juara 1 dari sejumlah perlombaan yang digelar selama kegiatan 16-18 Agustus 2022 di Lapangan Pucak Kecamatan Tompobulu, Maros. Diantaranya, juara 1 hafalan juz 30, juara 1 lomba azan, juara 1 lomba kaligrafi, dan juara 3 lomba baca puisi.

Ketua Kwartir Ranting Tompobulu, Idrus, mengapresiasi penampilan tim MA An Nur dalam Jambore Pramuka Ranting Tompobulu kali ini. Di mana, lebih dari 20 regu pramuka se Kecamatan Tompobulu hadir di Lapangan Pucak menunjukkan kemampuan dan kreativitas masing-masing.

“Selamat. Ini pertama kalinya An Nur datang di jambore, dan sudah juara umum. Harap prestasi ini dipertahankan dan ke depan semakin baik lagi,” harap Idrus, saat menyerahkan piala juara umum kepada ketua Regu MA An Nur, Aslam Khairul Anam, saat acara penutupan, Kamis (18/8/2022).

Sementara itu, Pembina Pramuka Ponpes An Nur Tompobulu, Muhammad Ikramullah Absyamsi, mengaku bangga pada semangat santri-santri An Nur mengikuti kegiatan pramuka ini. Persiapan yang sangat minim karena mepetnya waktu sejak undangan diterima, yakni tiga hari menjelang kegiatan, tak menjadi masalah karena semangat tim santri An Nur lah yang sangat mendukung hingga meraih banyak juara dalam beberapa perlombaan.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur. Santri-santri Pramuka An Nur sangat bersemangat. Mendapatkan juara umum ini memang cukup mengagetkan dan sangat berkesan. Karena, awalnya kita ikut kegiatan ini ingin mencari pengalaman dulu, karena ini untuk pertama kalinya An Nur mengikuti kegiatan pramuka. Bagaimana dan apa saja sih yang dilakukan dalam kegiatan pramuka ini,” ungkap Ustadz Ikram, sapaan akrabnya.

Regu Pramuka An Nur, di bawah pendampingan Ustad Ikram dan Ustad Andi Saidil, membawa 11 orang santri. Masing-masing, enam santri MA dan lima santri MTs. Dari pengalaman pertama ini, banyak hal pelajaran yang dipetik. Pramuka santri An Nur ke depan akan lebih mengasah pengetahuan dan skill kepramukaan, seperti baris-berbaris, tali-temali, pemahaman sandi morse, hingga smapur.

“Semoga ke depan santri bisa lebih memahami, bahwa santri bisa menjadi lebih kreatif. Tidak hanya tahu menghafal Alqur’an. Santri bahkan bisa lebih menonjol karena banyaknya kegiatan tambahan selain kegiatan utama menghafal, seperti pramuka dan lain-lainnya,” tutur Ustadz Ikram.

Salah seorang santri An Nur, Rasya Nur Nadif Razzak, mengaku sangat senang bisa mengikuti kegiatan pramuka. Ditambah beberapa kali nama An Nur disebut dalam pengumuman lomba membuatnya semakin semangat.

“Saya tidak sabar ingin ikut kegiatan pramuka lagi. Banyak pengalaman baru, banyak pengetahuan, dan banyak teman baru yang kita dapatkan. Memang An Nur baru, bahkan bisa dibilang tenda An Nur yang paling apa adanya dibanding tenda-tenda tim lainnya. Namun kita sangat senang karena meskipun baru, tapi kita bisa memberikan hasil yang memuaskan,” tuturnya diamini rekan lainnya, Muhammad Ikram Ismail. (suk)