Semua Lebih Mudah! Dapatkan Promo Merdeka Punya Toyota 

Makassar, Upeks.co.id — Kalla Toyota kembali menghadirkan promo spesial bertajuk Merdeka Punya Toyota.

Program kemerdekaan ini memberikan promo DP mulai 17 jutaan, 8 paket Umrah atau wisata religi, hingga 45 gram logal mulia bagi pelanggan yang beruntung.

Promo ini berlaku untuk pembelian Toyota Avanza, Veloz, Rush, Raize, dan Yaris selama bulan Agustus. Pelanggan juga akan mendapatkan welcome pack dan free biaya jasa service berkala maksimal tiga tahun atau hingga 60.000 KM.

Suliadin selaku Marketing General Manager Kalla Toyota mengungkapkan, hadiah grand prize berupa delapan paket Umrah atau wisata religi dan 45 gram logal mulia ini akan diundi bagi pelanggan yang telah melakukan pembelian Toyota Veloz, Avanza, Raize, Rush, Yaris, Agya, dan Calya. Paket DP mulai 17 jutaan rupiah merupakan salah satu program penjualan via kredit yang menawarkan DP rendah khusus untuk type Agya dan Calya.

“Terima kasih atas antusiasme pelanggan sepanjang bulan Juli lalu. Kalla Toyota berupaya semaksimal mungkin memberikan program terbaik dan memenuhi kebutuhan pelanggan akan kendaraan Toyota. Melalui program Merdeka Punya Toyota bulan Agustus ini, pelanggan berkesempatan memenangkan beragam grand prize terbaik, salah satunya paket Umrah dan hadiah logam mulia. Pelanggan yang melakukan test drive juga berkesempatan mendapatkan hadiah satu unit Benelli Panarea,” pungkas Suliadin Marketing General Manager Kalla Toyota.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan tukar tambah unit kendaraan lama dengan unit Toyota terbaru dengan subsidi hingga lima juta rupiah melalui program Merdeka Punya Toyota. Program trade in ini berlaku untuk trade-in kendaraan all merk ke type Toyota Avanza, Raize, Veloz dan Rush. Melalui layanan trade in Toyota Trust, kendaraan pelanggan akan ditaksasi dengan harga yang bersaing.

Selain itu, juga hadir program Spektakuler Smart Cash yang merupakan salah satu program penjualan via kredit dengan menawarkan keuntungan – keuntungan. Diantaranya, yang pertama Safety Budget untuk pelanggan, karena kendaraan dapat diangsur hingga sebelas kali. Yang kedua, perlindungan extra, karena include asuransi all risk, dan terakhir program ini berlaku untuk model Toyota Avanza, Veloz, Raize, Rush, dan Yaris.

Program EZ Deal memberikan kemudahan memiliki kendaraan Toyota stylish dengan cicilan yang sangat terjangkau mulai dari tiga jutaan saja. Selain itu, program EZ Deal juga menawarkan tenor enam tahun dengan cicilan ringan berjenjang yang menyesuaikan dengan jenjang karir customer serta memudahkan customer memiliki kendaraan Toyota terbaru selama cicilan berlangsung. Program EZ Deal berlaku untuk model Raize, Yaris, Rush, All New Avanza, All New Veloz, dan Vios.(rls)