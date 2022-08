Perkuat Harkamtibmas, Polres Bantaeng Silaturahmi Bersama Dengan Da’i Kamtibmas

BANTAENG,UPEKS.co.id— Polres Bantaeng melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama dengan para Da’i Kamtibmas dalam rangka Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) yang berlangsung di halaman rumah jabatan Kapolres Bantaeng jalan Kartini Kel Tappanjeng, Senin (29/8) pukul 20.00 WITA.

Kegiatan silaturahmi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat bersama-sama serta bersatu dengan para Da’i dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Bantaeng

Pada silaturahmi tersebut Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara SH SIK MSi didampingi Kepala Kementerian Agama Kab Bantaeng H. Ahmad Jaelani dan Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto S.Sos.

Hadir pula Kepala Seksi Bimas Islam Sopyan Yasri. S. Ag., M. Sos.i, Kasi PD. Pontren Abd. Halim Yakub. S. Ag., MM, Ketua Forum Da’i Drs. H. M. Ribi., MM, Ketua DWP Kemenag Kabupaten Bantaeng Andi Harbiasari Jailani, Para Kepala KUA se-Kabupaten Bantaeng serta Perwakilan Ormas Islam.

Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Kab. Bantaeng H. Muhammad Ahmad Jailani mengapresiasi kegiatan Silaturahmi Da’i Kamtibmas dengan Jajaran Polres Bantaeng.

“tentunya sebagai mitraan Polri dan Da’i Kamtibmas lebih bersinergi dalam membangun dan menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dimasyarakat,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa ada 7 Program Prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, salah satu diantaranya adalah Moderasi Beragama.

“sinergitas yang sudah terjalin selama ini kepada Polres Bantaeng dan Kodim 1410/Btg kita dapat rajub bersama khususnya terhadap Da’i Ummat Islam”, ucapnya.

Menurutnya, agama Islam yang ramah, yang penuh kasih sayang dan pada saat yang sama kita menjaga dan merawat keutuhan NKRI, sebagai bagian rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita, pungkasnya.

Pada kesempatan itu Dandim 1410/Btg Letkol Arm Gatot Awan Febrianto dalam sambutannya mengajak kepada seluruh Da’i dan da’iyah untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw dan sebelum kita mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersalawat, mari kita hantarkan dan memberikan pemahaman apa makna dan manfaat jika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Saw, yaitu dengan cara menyampaikan kisah kisah Nabi Muhammad SAW.

Dandim asal Purwodadi Grobogan ini juga menyampaikan terkait Moderasi Beragama bahwa Pancasila itu adalah merupakan implementasi dari agama kita, ucap Awan.

Dia berharap agar kita fokus pada pemeluk agama kita, kita fokus pada ummat Islam, mari kita ciptakan masyarakat Bantaeng menjadi pemeluk agama Islam yang baik, karena kalau agamanya sudah baik maka pasti dia Moderat. Dan bukan hanya kepada sesamanya ummat Islam tapi juga kepada pemeluk agama lain, ujar Dandim.

Sedangkan Kapolres Bantaeng AKBP .Andi Kumara SH. SIK., M.Si dalam arahannya mengapresiasi kepada para Da’i Kamtibmas yang telah menghadiri kegiatan Silaturahmi ini.

“Terimakasih kepada para Da’i Kamtibmas selain memberikan syiar keagamaan tetapi juga bersinergi dengan Pihak Kepolisian dalam membantu tugas menciptakan kondusifitas di masyarakat,” ungkapnya.

Soliditas Polri dan Da’i Kamtibmas diharapkan berperan aktif dalam memberikan himbauan prokes dan mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di masyarakat di Wilayahnya,” tambahnya.

AKBP Andi Kumara juga menyampaikan bahwa ada penekanan dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kapolda Sulsel bahwa, Sulawesi Selatan ini sudah dalam keadaan darurat Narkoba.

Dia menyebutkan saat ini untuk Sulsel sudah mencapai angka 1900 belum akhir tahun, dan Bapak ibu perlu tahu bahwa di Lapas Bantaeng lebih dari separuh itu adalah kasus narkoba sehingga Bantaeng ini juga sudah termasuk kondisi darurat.

Mantan Kasatlantas Polrestabes Makassar ini berharap kepada kita semua agar kita bersama sama melakukan upaya untuk mengurangi pengguna narkoba dengan cara melakukan pembinaan terhadap masyarakat Bantaeng.

Lanjut Kapolres Bantaeng, Para Da’i Kamtibmas Jajaran Polres Bantaeng intinya adalah dalam rangka menjalin hubungan emosional, sehingga tercipta stabilitas harkamtibmas yang diharapkan, kata dia.

Lanjut Kapolres Bantaeng, peran para Da’i Kamtibmas Jajaran Polres Bantaeng dalam rangka menjalin hubungan emosional, sehingga tercipta stabilitas harkamtibmas yang diharapkan serta kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan dengan adanya pemberian Vaksin kepada seluruh warga guna mencegah penyebaran Covid-19 dan berharap lebih bisa bersinergis dengan Kepolisian dalam memelihara kamtibmas.

Terakhir, penekanan bapak Kapolda bahwa terkait Kamtibmas yang perlu disikapi yaitu bagaimana cara agar seluruh masyarakat Kabupaten Bantaeng berada dalam suasana kondusif dan nyaman, tutup Kapolres Bantaeng AKBP Andi Kumara. (Irwan Patra)