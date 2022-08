Pemeran Viu Original Assalamualaikum Calon Imam Season 2, Menyapa Pelanggan Telkomsel di Makassar

M lllakassar, Upeks– Viu, layanan streaming video OTT pan-regional dari PCCW, menghadirkan season 2 dari Assalamualaikum Calon Imam. Dan hari ini, berkolaborasi dengan Telkomsel, Viu membawa dua pemeran dari serial drama Viu Original ini ke Makassar, yaitu Miller Khan dan Rizky Alatas sebagai rangkaian dari Viu Chit Chat Roadshow yang telah diadakan sebelumnya di Bandung, Surabaya dan Medan.

Viu Chit Chat Roadshow digelar di Warung Ropang Perintis dengan mengundang 200 pelanggan Telkomsel Makassar yang telah berlangganan Viu.

General Manager DLS and Direct Sales Telkomsel Area Pamasuka Muhammad Asrullah mengatakan, “Telkomsel sebagai leading digital telco terus memperkuat eksistensi dalam industri hiburan digital salah satunya dengan mem #bukapeluang bersama Viu dalam memajukan industri perfilman lokal di Indonesia. Kolaborasi ini juga mempertegas komitmen Telkomsel sebagai The Home of Entertainment bagi masyarakat”.

Kehadiran series Assalamualaikum Calon Imam Season 2 ini juga semakin memperkaya daftar pilihan konten hiburan orisinal berkualitas di Viu, yang dapat dinikmati kapan pun dan dimanapun oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama pelanggan Telkomsel.

Asrullah menambahkan “Untuk menikmati layanan Viu, pelanggan dapat melakukan pembelian paket di aplikasi MyTelkomsel yang langsung di potong dari pulsa pelanggan. Berbagai penawaran paket Viu diberikan mulai dari harga 14ribu dengan kuota 2Gb berlaku 7 hari, harga 39 ribu dengan kuota 3.5 Gb berlaku 30 hari hingga kuota 15 Gb berlaku 180 hari senilai 156 ribu”.

Assalamualaikum Calon Imam (S1) diadaptasi dari kisah berjudul sama karya Ima Madaniah. Indra Gunawan, yang menyutradarai Season 1, dan Prized Production kembali terlibat dalam season ini. Serial peraih sejumlah penghargaan internasional ini menampilkan Miller Khan, sebagai Dr. Alif, dan Mentari De Marelle, sebagai Fisya, yang kembali tampil dengan peran utama mereka. Pada season kedua, pelanggan akan menjumpai sejumlah karakter baru yang diperankan bintang-bintang top, seperti Marthino Lio, Roy Sungkono, Rizky Alatas dan Indah Kusuma.

Senior Manager PR & Communication Viu Indonesia Chorie Arland “Assalamualaikum Calon Imam Season 2 melanjutkan kisah cinta antara mahasiswa cantik dan profesornya yang gagah dalam babak baru kehidupan sebagai pasangan muda dengan berbagai ujian. Perjalanan asmara di season 2 ini dibumbui drama rumah sakit yang menyentuh keharmonisan pernikahan”.

Viu-ers dan pelanggan Telkomsel dapat menonton serial ini di aplikasi Viu, yang dapat diunduh secara gratis di App Store, Google Play, smart TV tertentu, dan web di www.viu.com.

“Di masa new normal ini, terjadi perubahan gaya hidup pelanggan yang beralih ke video over-the-top (OTT) seperti Viu. Kami berharap ke depan akan semakin tercipta lebih banyak lagi upaya kolaboratif dengan para pelaku entertainment yang mengedepankan prinsip customer-centric, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan ragam pilihan hiburan digital terkini dan berkualitas,” tutup Asrullah.