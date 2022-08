One Student One Achievement, MTsN 1 Kota Makassar Kumpulkan 379 Medali

Makassar, Upeks.co.id–Prestasi mentereng terus ditorehkan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) 1 Kota Makassar. Ini dibuktikan dengan raihan 379 medali hingga akhir Juli 2022. Medali-medali ini didulang siswa siswinya dari berbagai kegiatan lomba yang diikuti, baik pada tingkat provinsi, regional, nasional bahkan internasional.

Capaian prestasi ini tentunya tidak lepas dari peran serta Kepala MTsN 1 Kota Makassar Zulfikah Nur yang mencangkan tagline One Student One Achievement, Satu Siswa Satu Prestasi.

Zulfikah Nur, suksesor Darmawati ini memang dikenal sebagai pribadi yang ulet, enerjik dan visioner, apatah lagi didukung oleh para guru dan tenaga pendidik yang qualified,kreatif dan inovatif.

Siswa siswi yang cerdas, dan memiliki semangat juang tinggi serta berkarakter, juga menjadi faktot penentu keberhasilan MTsN 1 Kota Makassaar meraih ratusan medali hanya dalam kurun waktu 7 bulan saja.

Dengan menerapkan tata kelola atau manajemen yang baik, tepat, profesional, dan akuntabel, serta didukung sarana prasarana yang cukup memadai, Zulfikah Nur optimis MTsN 1 Kota dapat mencapai target 1500 medali tahun ini.

“Dengan tagline One Student One Achievement, saya optimis target 1500 medali tahun ini dapat tercapai. Saya kira target ini tidak muluk-muluk karena saya didukung rekan-rekan guru serta tenaga pendidik dan siswa siswi yang hebat,” tulis Zulfikah Nur via WhatssApp, Kamis 4 Agustus 2022.

Diuraikan Zulfikah, prestasi siswa siswi MTsN 1 Kota Makassar per tanggal 30 Juli 2022 sudah mencapai 300an.

“Siswa siswi kami telah menunjukkan kemampuannya di bidang Agama, Sains Matematika, IPA, IPS, Bahasa, Riset dan Teknologi/Robotik, Karya Tulis Ilmiah, Penelitian, Olahraga, Seni serta berbagai prestasi lainnya. Inshaa Allah kami akan terus berbenah dan bersiap diri menyonsong era pengembangan industri 5.0 menuju madrasah mandiri berprestasi,” pungkasnya. (rls)