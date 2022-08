NIPAH PARK-SGE Live Hadirkan IMAGISPACE “Lost in Your Light”

MAKASSAR,UPEKS.co.id— NIPAH PARK bekerjasama dengan SGE Live mempersembahkan IMAGISPACE. Kali ini, mengangkat tema Lost in Your Light yang mulai dibuka 2 Agustus 2022 hingga 2 Oktober 2022 di NIPAH PARK.

Lost In Your Light yang merupakan ruang seni inovatif yang menggabungkan seni, pencahayaan, musik, alam dan sains; serta memungkinkan pengunjung mengeksplorasi seni dengan menggunakan indra penglihatan, penciuman, peraba, dan pendengaran.

IMAGISPACE ditujukan untuk menginspirasi, mengedukasi dan mengajak partisipasi para pengunjung untuk mengeksplorasi karya seni.

Chief Executive Officer, Ricky Theodores, mengatakan, NIPAH PARK menyadari pentingnya eksplorasi seni melalui panca indra sehingga bisa merasakan seni secara utuh dari kompleksitas yang ada.

“Kami meyakini bahwa kreativitas imajinasi berawal dari indra. Di IMAGISPACE, pengunjung tidak hanya dapat melihat, merasakan, mendengar, dan meraba tapi juga terinspirasi, teredukasi dan memiliki kemampuan berkolaborasi melalui seni digital, cahaya dan sensor dan merasakan pengalaman baru,” ungkapnya.

Sementara itu, CEO SGELive, Mervi Sumali mengatakan, kami, SGELive bekerjasama dengan NIPAH PARK, sangat bangga melanjutkan kolaborasi kami dengan NIPAH PARK untuk IMAGISPACE ini di Makassar.

Kata dia, kami mendapatkan respon dan dukungan yang sangat luar biasa dari pemerintah Makasaar serta masyarakat Makassar dalam mengapresiasi ruang seni ini.

“Kami harap innovative art experience ini dapat, bukan saja menginspirasi para pengunjung mal akan seni digital, namun juga membangkitkan minat masyarakat untuk terus mengekplor kreativitas pada seni digital,” ucap Mervi.

IMAGISPACE mengangkat tema Lost In Your Light yang mengajak kita menyadari manusia adalah bagian penting dalam alam semesta yang dengan sentuhan manusia kita dapat menjadikan semesta menjadi lebih baik.

“Tema ini bertujuan untuk mengajak kita berpikir lebih dalam bagaimana kita dapat meninggalkan jejak kita sebagai warisan yang memberikan ruang pada generasi yang akan datang untuk semesta yang lebih baik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem mengungkapkan, IMAGISPACE menyajikan banyak pesan yang disampaikan ke seluruh masyarakat dalam aspek kemanusiaan.

“Kita banyak bicara mengenai aspek-aspek manusia, bagaimana kita berinteraksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, dan itu bisa terlihat di dalam (IMAGISPACE). Jika kita paham maknanya, apa yang disajikan di IMAGISPACE itu luar biasa. Ini tentunya menjadi pilihan dan destinasi baru di Kota Makassar,” katanya.

“Terima kasih untuk IMAGISPACE yang masih mempercayakan NIPAH PARK. Semoga bisa menambah traffic pengunjung dengan adanya IMAGISPACE ini,” pungkasnya.

IMAGISPACE memberikan pengalaman inovatif melalui 5 instalasi seni, Lost In Your Light instalasi, Water for Life instalasi, A Walk in the Clouds instalasi, Lost in Space instalasi, Mind heart instalasi, Darling you Instalasi.

Untuk memberikan pengalaman yang optimal bagi pengunjung, IMAGISPACE Lost In Your Light batas maksimum pengunjung untuk setiap sesi yang berlangsung selama 60 menit.

Pembelian tiket dapat dilakukan di ticket booth di NIPAH PARK atau melalui online di ticketman.id yang akan dimulai pada 2 Agustus 2022.

Pameran akan dibuka setiap hari (Senin sampai Minggu) mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam dan dibagi menjadi 12 sesi pada akhir pekan dan 9 sesi pada hari kerja yang memiliki batas maksimum pengunjung. (Mit)