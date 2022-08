New Honda ADV160, Segera Mengaspal di Sulsel

Makassar, Upeks.co.id– Tingginya animo masyarakat terhadap kehadiran line up terbaru Honda yaitu New ADV160, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon akan segera meluncurkan skutik premium tersebut. Peluncuran New ADV160 ini akan ditandai dengan gelaran Regional Public Launching yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 6 Agustus 2022 bertempat di Mal Ratu Indah Makassar.

Gelaran launching akan dimeriahkan oleh penampilan special dari Band Kapal Udara dan dipandu oleh MC Bogel serta Gadis. Beragam kompetisi seperti Band Competition, Dance Competition, PUBG Competition, hingga Drawing Competition juga akan menambah keserua acara. Tidak hanya itu, tersedia juga booth test ride bagi pengunjung yang ingin menjajal langsung ketangguhan New ADV160.

Manager Marketing Asmo Sulsel untuk wilayah Sulsel dan Sulbar Gangga Nanda Adi mengatakan, Honda ingin menyambut kehadiran skutik terbaru Honda ADV160 dengan berbagai kegiatan menarik. Sesuai dengan identitas motor ADV160 yaitu Discover New Excitement, jadi kita ingin ajak pecinta sepeda motor Honda untuk exiceted menyambut skutik Adventure ini. Semoga rangkaian acara yang dihadirkan dapat memberi hiburan serat memuaskan rasa penasaran konsumen dengan produk terbaru Honda.

“Yang dinanti-nanti akhirnya tiba, skutik premium advanture Honda New ADV160 akan segera kami luncurkan. Asmo Sulsel ingin memberi special experience kepada konsumen untuk mengenal lebih dekat serta merasakan langsung sensasi menunggangi New ADV160. Lebih special lagi, acara besok juga akan dimeriahkan dengan kehadiran komunitas sepeda motor Honda, serta pemain PSM Makassar yang akan kita kemas dalam sesi talkshow. Tidak hanya itu, beragam hadiah dan promo menarik juga akan kami tawarkan ke konsumen. Jadi tunggu apa lagi, yuk buruan datang di gelaran Launching New ADV160!,” ujar Gangga.

Asmo Sulsel hadirkan promo untuk pembelian New ADV160 berupa potongan tenor 5X hemat hingga Rp 8,7 juta dengan angsuran hanya Rp 50 ribuan / hari. Selain iut, bagi konsumen yang melakukan pembelian saat launching akan dimanjakan dengan direct gift voucher Accessories & Apparel sebesar Rp 500 ribu.