Mahasiswa PBI Unimen Lolos ke Final Lomba Pidato Internasional di Thailand

ENREKANG,UPEKS.co.id— Mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Universitas Muhammadiyah Enrekang (Unimen), Muh. Saleh Apsa, berhasil maju pada babak final lomba pidato internasional AIYC 2022 “Youth Engagement Towards SDGs in The ASEAN Community”.

Final lomba tersebut akan dilaksanakan pada Selasa-Jumat, 16-19 September 2022 di Prince of Songkla University, Thailand.

Prestasi Saleh Apsa ini lantas mendapatkan dukungan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Enrekang dan seluruh civitas akademika Unimen.

“Kami sangat mendukung dengan lolosnya mahasiswa kami dalam lomba pidato Internasional. Apalagi ini membawa nama baik Enrekang dan Indonesia,” tutur Rektor Unimen Enrekang, Dr Yunus Busa.

Dia pun mengirimkan permintaan kepada Kepala Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kantor Urusan Internasional (LPBKUI) agar menyiapkan Saleh Apsa sebaik mungkin dalam ajang tersebut.

Yunus juga memotivasi mahasiswa lainnya agar terus meningkatkan kemampuan berbahasa inggris.

“Karena meskipun mahasiswa cerdas, jika tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, maka mustahil akan mengikuti kompetisi tingkat Internasional,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan PDM Enrekang, Drs H Hamza Mundi, turut memberi selamat pada Saleh Apsa atas prestasi gemilang yang dicapainya itu.

“Semoga dengan prestasi tersebut, menginspirasi sesama mahasiswa Prodi PBI Unimen,” ucapnya.

Diketahui Muh. Saleh Aspa merupakan mantan Ketua Pimpinan Daerah (PD) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Enrekang. Dirinya aktif meningkatkan kemampuan diri dalam berbahasa Arab dan Inggris. (Sry)