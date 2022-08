Lewat Safari Subuh, Dandim Ajak Jamaah Masjid Lebih Mengenal Rasulullah Nabi Muhammad SAW

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., berkisar pukul 05.00 Wita, tiba di Masjid Nurul Rohmat Dusun Kayu Tanning Desa Bonto Lonjong Kabupaten Bantaeng dalam rangka kegiatan safari subuh dan sholat subuh berjamaah sekaligus silaturahmi serta berbagi sedekah terhadap warga yang membutuhkan, Sabtu (27/8).

Turut Hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-01/Bissappu Kapten Inf. Sultan, Pjs Pasi Log Letda Inf. Syamsuddin, Babinsa Ramil 1410-01 Serda Ahmad Fanisi serta Jamaah yang hadir berkisar 25 orang.

Diawal arahan Dandim 1410/Bantaeng menyampaikan Bahwa Cinta tanah air adalah bagian dari iman, dasar negara kita adalah pancasila dan sudah disepakati pada saat bangsa indonesia diproklamirkan oleh bapak Soekarno, semua agama tidak ada yang mengajarkan kejahatan, hanya cara beribadah yang berbeda dan kita harus toleransi “NKRI HARGA MATI” ucapnya.

Melangkah ke masjid ini karena digerakkan hati kita oleh Allah subhanahu wa ta’ala” La haula wala quwwta illa billahil’ aliyyil adzim” tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah SWT, ini yang harus menjadi dasar dalam keimanan kita sehingga akan menjauhkan kita dari semua sifat-sifat sombong sifat-sifat cinta kita merasa lebih baik dari pada orang lain, merasa paling Soleh dari pada orang lain” tuturnya.

Mari kita lebih mengenal Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Tidak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, Dalam hadits qudsi di jelaskan bahwa kelak di akhirat ada orang-orang yang celaka yakni orang yang tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah SAW yaitu orang-orang yang apabila di sebut namaku (kata Rasulullah SAW) enggan bersholawat kepada ku” ungkapnya.

Mengajak kepada warga desa Bontolojong agar selalu bersholawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta serta lebih mengenal kisah-kisah tentang Rasullullah SAW.

Suatu kisah bagaimana perjuangan Rasulullah SAW saat berdakwah di kaum Thaif, Baginda dilempari batu sampai berdarah pelipis beliau, berdarah kaki beliau dan patah gigi beliau tapi kasih sayang beliau yang bulat sehingga menahan darahnya supaya tidak menetes ke bumi karena beliau tahu Satu Tetes darah beliau jatuh ke bumi maka Allah akan sangat murka, Baginda Rasulullah menahan darahnya.

Saat itu Malaikat Jibril yang gerah dan marah, Rasulullah SAW di minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka akan ku timpahkan Gunung ini kepada mereka aku binasakan, namun Baginda Rasulullah SAW tidak mengijinkan, beliau berdoa ya Allah selamatkanlah Thaif mereka belum tahu aku, kelak anak keturunannya akan beriman kepadamu”.

Terkait amalan-amalan Sunnah yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala umroh dan haji, dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan At-Tarmizi “Barangsiapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah dan berdiam diri sejenak sampai terbit matahari diakhiri dengan sholat Sunnah 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala sebesar umroh dan haji, sempurna, sempurna, sempurna” Al-hadist.

Sementara itu,H.Juddin Sebagai jamaah Masjid Nurul Rohmat menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan bapak Dandim ke Masjid kami, semoga dengan hadirnya bapak Komandan Kodim dan rombongan melaksanakan safari subuh bisa menggugah masyarakat untuk datang ke Masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah” Ucapnya. (Irwan Patra)