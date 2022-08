Kuliah Tamu FISIP Unismuh Makassar Hadirkan Pembicara Dari University of Texas

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Kuliah Tamu bertajuk “Women, Leadership and the Integration on Entrepreneurship” di Lantai 5 Gedung Iqra, Selasa, 2 Agustus 2022.

Kegiatan yang dibuka oleh WR I Unismuh Makassar, Abd. Rakhim Nanda, ini menghadirkan pembicara Lesley Robinson (Founding Director of KS WELI, University of Texas at Austin, USA) dan Nurlaela Jum (Direktur Sekolah Bahasa Bolasugi).

Rakhim berterima kasih kepada FISIP Unismuh sebagai penyelenggara, juga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, KS WELI University of Texas, YSEALI, Ruang Kolaborasi Perempuan, dan LPBKUI Unismuh Makassar yang telah mendukung kegiatan ini.

“Unismuh Makassar tahun ini meraih hibah nasional Bidang Kewirausahaan Mahasiswa. Ini bukti bahwa kami sangat mendukung bidang ini,” tuturnya dalam sambutan.

Dirinya juga mengajak para hadirin untuk memperjuangkan dan mengutamakan keberagaman kepemimpinan.

Selama bertahun tahun, jelas Rakhim, wanita telah membuat langkah besar dalam pendidikan.

“Di Unismuh Makassar, jumlah perempuan sebagai pemimpin mencapai keseimbangan yang besar dan menciptakan suasana yang dinamis untuk bergerak maju memberdayakan masyarakat dan kemanusiaan,” sambungnya.

Sementara itu, Dr Ihyani Malik selaku Dekan FISIP Unismuh Makassar, menegaskan arti kegiatan ini sebagai upaya menunjang internasionalisasi program.

“Ini merupakan upaya institusi kami memperluas jejaring yang menunjang internasionalisasi program. Kami berharap kegiatan ini ditindaklanjuti dengan pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset, serta pendampingan program kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan,” katanya.

Kuliah Tamu ini turut dihadiri para wakil dekan, pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dari kelas internasional di lingkungan FISIP Unismuh Makassar. (aca)