Kolaborasi Pengembangan Karir Dengan UKM Kewirausahaan PNUP Hadirkan Seminar Nasional

Makassar, Upeks–Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) melalui UPT Pengembangan Karir & Kewirausahaan melaksanakan kegiatan seminar nasional menghadirkan pembicara dari Dinas Koperasi & UKM Sulsel, para talent/creative preneur serta dihadiri oleh mahasiswa baik dari dalam maupun dari luar PNUP, Aula Lantai 3 Kampus I PNUP Tamalanrea Makassar, Senin (1/8/2022).

Pembina UKM Kewirausahaan PNUP, Dr Nur Alam La Nafie SE MBA dalam sambutannya berharap pelaksanaan seminar nasional yang bertemakan “forming creative and innovative young entrepreneurs in the era of society 5.0” berharap para generasi muda dapat membentuk dirinya menjadi anak muda yang kreatif dan inovatif dalam menyongsong era society 5.0.

“Mahasiswa harus memilih jiwa entrepreneurship hadapi era society 5.0,” ucap Dosen Administrasi Bisnis ini.

Wakil Direktur I PNUP, Ahmad Zubair Sultan PhD menyambut baik terlaksananya kegiatan seminar ini dalam rangka meningkatkan softskill mahasiswa dalam dunia nyata berwirausaha.

“Pimpinan mendukung penuh kegiatan entrepreneur Festival 4 ini dalam memacu mahasiswa miliki jiwa entrepreneurship,” ujar dosen mesin ini

Hasdaryatmin Djufri ST MT selaku Kepala UPT Pengembangan Karir & Kewirausahaan PNUP berharap pelaksanaan seminar nasional yang di rangkai dengan entrepreneur pestival 4 dapat melahirkan generasi yang kreatif, inovatif di era masyarakat society 5.0.

“Kegiatan ini menjadi agenda tahunan dan terus ditingkatkan sesuai perkembangan kewirausahaan,” harap dosen sipil ini.

Seminar nasional juga menghadirkan pemateri yakni Andi Erni SP MSi selaku kepala seksi peningkatan SDM Koperasi dan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan, creative preneur Muhammad Rijal Djamal SS MSi CPT, Founder & CEO Action Millineal Suharjun Abdullah SST MM, Founder CEO Media One Iwan Panca SE, dan Founder CEO Bliki Store Ridwan Jamaluddin STrT. (*)