KALLA Sukses Raih Best Leadership Development 

MAKASSAR, UPEKS.co.id – KALLA kembali meraih prestasi membanggakan dalam berbagai sektor. Terbaru, KALLA meraih predikat Bronze untuk Kategori Best Leadership Development Dalam Ajang Workplace of the Year 2022. Penghargaan ini dilaksanakan dan diberikan oleh EngageRocket beberapa waktu lalu.

EngageRocket sendiri merupakan platform employee experience yang beroperasi di lebih dari 20 negara. Workplace of the Year 2022 yang diadakan oleh EngageRocket bertujuan untuk merayakan pencapaian luar biasa dari organisasi atas strategi Human Capital yang telah mereka lakukan untuk bergerak dalam fase pemulihan pascapandemi.

People & Process Director Kalla, Disa Novianty mengapresiasi penghargaan ini sebagai buah dari kerja keras seluruh keluarga besar KALLA sebagai group perusahaan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada EngageRocket atas penghargaan ini. Bersaing dengan beberapa group perusahaan nasional dan multinasional adalah suatu kebanggaan bagi kami. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras organisasi perusahaan untuk pulih selama pascapandemi utamanya proses pengembangan kualitas dan kapasitas para leader kami,” ujarnya.

Dalam kategori penghargaan yang didapatkan oleh Kalla Group, yaitu kategori Leadership Development, EngageRocket menilai komitmen perusahaan dalam program pengembangan karyawannya. Selain Kalla Group, dalam kategori ini, Bank OCBC Singapura meraih predikat Gold disusul NTUC Health Singapore untuk predikat Silver.

KALLA dinilai berhasil dan berkomitmen untuk mengembangkan pemimpin saat ini untuk dapat berhasil dalam menghadapi setiap tantangan baru, dan secara proaktif mempersiapkan para calon pemimpinnya untuk masa yang akan datang.

“Selama pandemi kami telah mengimplementasikan 100% digital learning, memperkenalkan system learning points dimana kami memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk memilih pengembangan diri masing-masing. Agar lebih efektif, kami memberikan bobot yang lebih besar untuk projects dimana setiap karyawan ditantang membuat impromevent project setiap tahun,” Jelas, Disa.

“Untuk memantau progress pengembangan karyawan dan KPI, kami telah melaksanakan evaluasi setiap dua kali setahun. Report ini yang kemudian dikirimkan kepada atasan masing-masing untuk melakukan coaching dan mentoring sebagai bagian program pengembangan leadership mereka,” tambahnya.

KALLA juga terus berinovasi dalam menghadirkan berbagai program pengembangan calon pemimpin masa depan dengan baru saja sukses menggelar Kala Future Leaders edisi pertama di bulan Juli kemarin.

Kalla Future Leaders sendiri adalah kompetisi bisnis yang dibuka untuk para mahasiswa tingkat akhir dan freshgraduate untuk unjuk gigi memberikan presentasi dan jawaban dari setiap case study yang diberikan. Spesialnya para finalis program ini diberikan golden ticket untuk mengikuti program Management Trainee 2022.

Untuk level Manager dan General Manager, KALLA juga menggelar program Kalla Leadership Development Program (KLDP) yang memberikan berbagai pelatihan dan project bagi calon leader dalam berbagi level dan unit bisnis KALLA lainnya. (Mit)