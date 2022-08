JNE Raih 2 Penghargaan Bergengsi Kriteria Pelayanan Pelanggan

Jakarta, Upeks–Kinerja maksimal dalam seluruh aspek yang dilakukan JNE sebagai perusahaan asli Indonesia terus dilakukan dengan mengusung semangat ”Connecting Happiness”. Komitmen ini selalu dijalankan agar kualitas pelayanan kepada pelanggan dan kepedulian kepada masyarakat dapat dirasakan manfaatnya. Pada awal Agustus 2022, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mendapatkan penghargaan bergengsi dari Media Warta Ekonomi dalam ajang Indonesia Grand Digital Marketing Awards 2022 sebagai The Interactive Customer Service in Social Media dan Media SWA dalam ajang Indonesia Customer Experience Champions 2022 sebagai The Rising Customer Experience Team.

Media Warta Ekonomi memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu berdaptasi dan menjalankan pemasaran digital atau digital marketing dengan cara yang inovatif dan solutif. Apresiasi tersebut diwujudkan melalui ajang penghargaan Indonesia Grand Digital Marketing Awards 2022. Selain itu Media Majalah SWA dan Business Digest menggelar penghargaan Indonesia Customer Experience Champions 2022, yaitu program untuk memilih perusahaan yang memiliki tim terbaik dalam bidang customer experience.

Eri Palgunadi, VP of Marketing, mengucapkan rasa syukur. “JNE yang akan menginjak usia ke 32 tahun masih dapat berbagi kebahagiaan kepada pelanggan setia maupun masyarakat Indonesia. Atas pemberian dua penghargaan yang sangat istimewa ini, mewakili seluruh karyawan dan manajemen JNE, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan sebagai The Interactive Customer Service in Social Media dan The Rising Customer Experience Team,” ujarnya.

Sebagai perusahaan Nasional yang selalu berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan, JNE berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang selalu berkembang dinamis. Saat ini pelanggan tidak hanya menuntut service excellence dari sebuah brand, namun mereka juga mengharapkan adanya pengalaman terbaik dalam menggunakan suatu layanan.

Eri menambahkan, Bahwa JNE didirikan dengan tujuan utama agar membawa manfaat bagi banyak orang, baik internal mau pun eksternal perusahaan sesuai dengan value kami yaitu, Berbagi, Memberi dan Menyayangi.

“Oleh karena itu, penghargaan yang diraih ini menjadi motivasi seluruh manajemen dan karyawan untuk terus menjalankan performa kerja yang prima, dan melanjutkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pengembangan bisnis. Kami berharap berbagai program dan langkah JNE, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tutup Eri. (*)