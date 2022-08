Jeep Kalla Kars-JKOC Gelar Adventure Day, Jajal Makassar dan 7 Kabupaten di Sulsel

MAKASSAR, Upeks.co.id – Jeep Kalla Kars, authorized dealer Jeep di Sulawesi, mengajak para pemilik Jeep Wrangler yang tergabung dalam klub JK Owners Celebes (JKOC) untuk bertualang seru bersama Jeep kesayangan mereka dari Makassar menuju Tanjung Bira. Touring ini digelar selama tiga hari, Jumat–Minggu 26-28 Agustus 2022.

Kegiatan yang bertajuk Jeep Kalla Kars Grand Opening Adventure Day 2022 ini diikuti 36 Jeep Wrangler berbagai varian, dari JK JL hingga Gladiator dengan total 112 peserta yang seluruhnya merupakan member American Jeep klub “JK Owners Celebes-JKOC” yang tersebar diberbagai willayah di Sulawesi. Adventure Day ini sendiri merupakan event kolaborasi dengan program regular JK Owners Celebes yakni “JKOC On Tour Bira (part of August 2022)” yang rutin digelar setiap 2 bulan sekali di berbagai wilayah destinasi wisata adventure di Indonesia.

Adventure day ini didukung oleh DAS Indonesia Motor sebagai Agen Pemegang Merek (APM) Jeep di Indonesia. “Dukungan para pencinta Jeep pada event ini turut membangun citra merek Jeep sebagai kendaraan SUV yang dapat diandalkan di segala medan. Jumlah komunitas pecinta Jeep yang terus bertambah merupakan bukti nyata kepercayaan pelanggan terhadap brand ini,” ujar Dhani Yahya, COO DAS Indonesia Motor.

Para peserta berangkat dari titik kumpul di Mal Ratu Indah Makassar menuju Tanjung Bira, di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Total rute menempuh 7 kabupaten di Sulawesi Selatan meliputi Makassar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros dan balik ke Makassar.

Event ini bukan untuk menjajal ketangguhan mobil Jeep di medan jalan yang menantang, tapi dipilih karena pemandangan alamnya yang indah terutama pemandangan bawah laut dan pantai Bira yang eksotik. Terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi, pantai Bira memiliki pasir putih lembut yang terkenal akan keindahannya dan Tanjung Bira juga merupakan rumah pembuatan kapal tradisional “Pinisi” khas Sulawesi Selatan dan pengunjung dapat melihat proses pembuatan kapal tersebut di pinggiran pantai.

Kegiatan Adventure Day meliputi eduwisata, yakni mengunjungi lokasi pembuatan serta berinteraksi dengan pakar pembuat Pinisi, konservasi penyu melalui pelepasan anak penyu ke laut, wisata kuliner & UMKM serta road trip adventure melalui jalan di lereng bukit dan pesisir yang sangat indah.

“Kegiatan ini menunjukkan besarnya kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk Jeep yang berkualitas tinggi. Selain itu, aktivitas ini dilakukan juga untuk menjaga hubungan silahturahmi seluruh pemilik dan pelanggan Jeep Kalla Kars dan mempererat hubungan antar Jeep family,” ungkap Fery Irawan, Chief Operation Officer Jeep Kalla Kars.

Pada kesempatan yang sama, Fery juga menambahkan masih dalam rangka Grand opening showroom authorized dealership Jeep Kalla Kars yang telah resmi beroperasi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 di JL. Ahmad Yani No. 15 Kota Makassar. “Jeep Kalla Kars sebelumnya telah beroperasi sejak beberapa tahun lalu, namun di tahun ini, kami melalukan renovasi untuk menyesuakan prubahan standard showroom Jeep global,” ujar Ferry.

Sehubungan dengan moment grand opening tersebut, Jeep Kalla Kars memberikan penawaran spesial untuk para calon pembeli hingga akhir bulan Agustus 2022, berupa paket kredit tanpa bunga (0%) dan tenor selama 1 tahun, driving experience (test drive) New Jeep Compass, Rubicon 4D dan Gladiator, gratis exclusive Jeep t-shirt dan gratis exclusive Jeep tumbler. Sedangkan promo untuk after sales adalah gratis 125 poin inspeksi kendaraan, diskon jasa servis sebesar 20% untuk periode sampai dengan 31 Agustus 2022, diskon original aksesoris up to 50% hingga 31 Agustus 2022 hingga voucher gratis oli 4 liter untuk 30 pelanggan pertama dan 30 ekslusif merchandise dari Adnoc oil.

“Kami menyambut baik adventure day ini dan kami merasa terhormat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam momen seru kali ini sekaligus memperkenalkan showroom dealer Jeep Kalla Kars yang baru diresmikan ini kepada seluruh member JK Owners Celebes. Terima kasih atas dukungan serta kerjasama yang sangat baik Jeep Kalla Kars bersama DAS Indonesia Motor sebagai brand partners dalam setiap prorgam kerja JKOC. Kami merasa hubungan ini seperti satu keluarga yang sulit dipisahkan antara kami seluruh member JKOC dengan Jeep Kalla Kars,” ucap Edward Putra Halim, Ketua JKOC.

JKOC pun saat ini telah membuka ruang interaksi yang lebih luas dan mudah melalui sosial media Facebook JK Owner Celebes, Instargram @jkocelebes serta Youtube JKOC-JK Owner Celebes.(rls)