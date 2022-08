Indonesia’s Got Talent, Ajang Pencarian Bakat Dunia Terpopuler Tantang di RCTI

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) bersama Fremantle untuk pertama kalinya dan secara eksklusif menayangkan ajang pencarian bakat paling populer di dunia saat ini, Indonesia’s Got Talent.

Mengusung tagline ‘One Stage, All Talents’, menghadirkan talenta-talenta terbaik Indonesia. Indonesia’s Got Talent tayang perdana di layar RCTI pada 8 Agustus 2022 setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB.

Programming And Acquisition Director RCTI Dini Putri mengatakan kehadiran ajang Indonesia’s Got Talent telah menjadi komitmen RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia untuk menjaga konsistensi dalam menghadirkan tontonan spesial yang dapat menghibur pemirsa, khususnya dalam program ajang pencarian bakat.

“Oleh karena itu tahun ini, dengan bangga RCTI bersama Fremantle mempersembahkan ajang pencarian bakat yang untuk pertama kalinya yakni, Indonesia’s Got Talent. Di samping itu, hadirnya program ini juga sebagai bentuk dukungan RCTI kepada masyarakat Tanah Air untuk mau menunjukkan bakat yang dimiliki,” kata Dini.

Indonesia’s Got Talent yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall bertempat di INews Tower ini tidak hanya fokus menyanyi, namun Indonesia’s Got Talent juga menampilkan talenta lain seperti menari, memainkan alat musik, dance, magician dan lain sebagainya yang pasti sangat menghibur. Oleh karena itu, ajang pencarian bakat yang menjadi program The Biggest Talent Search In The World ini, diikuti ribuan peserta di babak audisi yang dibuka Februari hingga Mei 2022 silam. Selain audisi online melalui aplikasi RCTI+ dan sosial media Instagram, TikTok serta Facebook, audisi juga digelar secara offline di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Manado, Balikpapan dan Kupang.

VP Head Of Production Operation Division RCTI ucap Fabian Dharmawan mengatakan Indonesia ’s Got Talent menjadi panggung semua talenta terbaik Indonesia menampilkan aksi memukaunya di hadapan juri-juri hebat; Denny Sumargo, Rossa, Reza Arap dan Ivan Gunawan. Bersama juga dengan Ariel ‘Noah’, Raline Shah dan Armand Maulana.

“Juri-juri yang berasal dari ranah entertainment yang berbeda-beda ini akan memberikan pandangan yang beragam dari talenta-talenta yang tampil dan pastinya akan bersama pemirsa setia RCTI menikmati atraksi-atraksi memukau para kontestan,” Fabian.

Fremantle, selaku pemegang lisensi hak siar dan komersil Indonesia’s Got Talent, mengungkapkan bahwa hadirnya Indonesia’s Got Talent adalah kesempatan bagi masyarakat Tanah Air untuk mengembangkan talenta yang dimiliki.

Selain itu juga Indonesia’s Got Talent merupakan ajang untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi dalam karier hiburan. Oleh karenanya, Fremantle yakin Indonesia’s Got Talent yang tayang di RCTI akan berjalan sukses dan melahirkan bintang berbakat, seperti program–program ajang pencarian bakat lainnya yang juga tayang di RCTI.

“Got Talent adalah pertunjukan tanpa batasan usia, tanpa batasan talenta, tanpa batasan budaya, ras bahkan melintasi batas negara. Sebuah kebhinekaan talenta dalam satu panggung inspirasi. Sejak diluncurkan pada 2006, acara ini telah memecahkan rekor penonton sebanyak 1 miliar di seluruh dunia.

Pemegang Rekor World Guinness untuk kategori format Reality Talent Search paling sukses yang telah dibuat di 69 wilayah secara global dan terus berkembang. Dengan jutaan pemirsa TV dan bahkan lebih banyak penggemar di media sosial, Fenomena kesuksesan global ini telah mendominasi di semua platform selama lebih dari satu dekade,” ucap Co Managing Director Fremantle Victor Ariesza. (aca).