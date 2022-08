MAKASSAR, Upeks.co.id – Harga cabai, bawang merah dan tomat turun di Pasar Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Seorang pedagang Suriani mengatakan, harga cabai turun dari Rp 60 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Jenis lombok keriting mengalami penurunan dari Rp 50 ribu per kilogram menjadi Rp 28 ribu per kilogram.

Sedangkan harga tomat mengalami penurunan dari Rp 12 ribu per kilogram menjadi Rp 6 ribu per kilogram, begitupun dengan harga bawang merah turun dari Rp 65 ribu per kilogram menjadi Rp 38 ribu per kilogram.

Penyebab turunnya harga lombok, tomat dan bawang merah, kata dia, karena memasuki musim panen. Hingga stoknya banyak.

“Mungkin karena pasokannya sudah banyak, dulu kan kurang pasokannya dari Enrekang. Itu juga biasa kalau di kirim ke daerah itu yang bikin mahal,” ujar wanita asal Makassar ini.

Wanita berusia 30 tahun ini mengatakan bersyukur kalau harga turun, karena jualannya tidak cepat rusak.

“Kalau pembeli itu mahal atau murah tetap ji. Malah lebih suka kalau murah, karena kalau mahal pasti ada yang busuk,” (mg01)