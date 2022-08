GIIAS 2022, Wuling Hadirkan Ragam Penawaran dan Promo Spesial

TANGERANG,UPEKS.co.id— Wuling Motors (Wuling) turut serta dalam pameran otomotif tahunan, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Pada kegiatan yang mengusung tema ‘The Future is Now’, Wuling menghadirkan ragam program penawaran dan promo spesial bagi para pengunjung di booth Wuling yang berlokasi di Hall 6, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Selain menawarkan promo spesial, Wuling juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik sampai dengan 21 Agustus 2022.

“Dalam pameran GIIAS kali ini, Wuling membawa semangat ‘The Future is Now’ dengan menampilkan Air ev, Drive For A

Green Life, yang merupakan kendaraan listrik pertama serta lini produk lainnya yang dilengkapi dengan beragam inovasi modern,” ujar Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors.

Para pengunjung pun berkesempatan untuk merasakan sensasi berkendara dengan lini produk Wuling di area test drive yang telah disediakan. Pada booth seluas 1.280 meter persegi, Wuling menampilkan sebanyak 13 unit display yang terdiri dari Wuling Air ev dalam

lima pilihan warna, yaitu Pristine White, Galaxy Blue, Avocado Green, Peach Pink, Pristine White, Lemon Yellow.

Di segmen SUV, Wuling menghadirkan Almaz series, meliputi Almaz RS Pro, Almaz Exclusive, dan Almaz Smart Enjoy. Sedangkan di kelas MPV Wuling turut memamerkan New Cortez tipe EX dan CE, Cortez S, dan New Confero S.

Bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Almaz RS, Wuling menyediakan Almaz RS Corner yang

menampilkan unit Almaz RS dan penjelasan mengenai ragam inovasi yang dimilikinya.

Wuling turut menampilkan pengujian baterai Wuling Air ev di booth untuk memastikan keamanan baterai kendaraan listriknya kepada para pengunjung. Sebagai kendaraan yang bebas emisi, Air ev tersedia di arena indoor EV test track di Hall 10 dan pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan mobil listrik terbaru dari Wuling ini dapat melakukannya di test drive area B.

Wuling turut menyiapkan 1 unit smart MPV, New Cortez, dan 1 unit Almaz RS, the First Leading Intelligent Digital Car, di test drive area B. Bagi para pengunjung yang tertarik mengendarai produk Wuling secara langsung dapat mengisi formulir pendaftaran secara online melalui aplikasi Auto360 untuk selanjutnya melakukan scan barcode dan menunggu giliran di area test drive.

Seluruh unit yang tersedia telah dijamin kebersihan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Yang terpenting, Wuling menyediakan penawaran khusus bagi setiap pengunjung yang melakukan transaksi selama periode pameran. Ada potongan hingga Rp50.000.000 untuk semua lini produk, gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 KM, bunga cicilan 0%, serta tenor panjang hingga 7 tahun.

Disamping itu, Wuling juga menyediakan hadiah berupa ragam perangkat elektronik, seperti smartphone, drone, smartwatch, dan hadiah menarik lainnya bagi para pengunjung yang melakukan pemesanan di booth Wuling selama gelaran GIIAS 2022 melalui lucky dip.

Pengunjung juga dapat menikmati beragam program trade-in dengan official trade-in partner, OLX Autos untuk pembelian produk Wuling. Tentunya seluruh promo diatas berlaku syarat dan ketentuan.

“Mari kunjungi booth Wuling di ajang GIIAS 2022 untuk melihat langsung Wuling Air ev dan rasakan pengalaman berkendara bersama kendaraan listrik Wuling pertama di Indonesia ini,” tambah Dian Asmahani. (rls)