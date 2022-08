Diperkenalkan di MaRI, New Honda ADV160 Resmi Hadir di Sulsel 

Makassar, Upeks.co.id–New ADV160 resmi hadir di Sulawesi Selatan, setelah Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon mengelar Regional Public Launching skutik premium khusus media dipandu oleh MC Bogel, di Mal Ratu Indah Makassar, Sabtu 6 Agustus 2022.

Kepala Wilayah Astra Asmo Sulsel Thamsir Sutrisno mengungapkan, tingginya animo masyarakat terhadap kehadiran line up terbaru Honda New ADV160, salah satu alasan menghadirkannya.

“Kami yakin dengan fitur baru menjadi pilihan dan pengalaman berbeda menjelajah semua medan,” ujarnya memberi pengantar sebelum launching.

Perkenalan ADV 160 ditandai pembukaan penutup kain berwarna hitam oleh Kepala Wilayah Asmo Sulsel, Thamsir Sutrisno didampingi Manager Marketing, Gangga Nanda Adi, Manager Technical Service and Department, Nindyatama, dan Manager HC3, Ermy Naninda Malik.

Terkait kehadiran New ADV160 Asmo Sulsel hadirkan promo untuk pembelian New ADV160 berupa potongan tenor 5X hemat hingga Rp 8,7 juta dengan angsuran hanya Rp 50 ribuan / hari. Selain itu, bagi konsumen yang melakukan pembelian saat launching akan dimanjakan dengan direct gift voucher Accessories & Apparel sebesar Rp 500 ribu.

Manager Technical Service and Department, Nindyatama, menyebutkan New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Tipe ABS dipasarkan Rp 39.590.000 (On The Road Makassar), tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Pada tipe ini, emblem di samping bodi semakin manis dengan laburan warna Burn Titanium, begitu pula dengan pelek dan handle bar. Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp 36.420.000 (On The Road Makassar), mendapat tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.