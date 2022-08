Dandim Safari Subuh Yang Ketiga Kalinya di Desa Pattalassang

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S Sos., tiba Pada Pukul 05.05 Wita, di Masjid Takmirul Mukminin Dusun Sarro angin Desa Pattalasang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dalam rangka melaksanakan Safari Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah serta berbagi kebaikan kepada warga, Ahad (14/8).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapten Inf Andi Usman (Danramil 1410-03/Tompobulu), Muh. Alansari, S.Sos, M.M (Kabid Kewaspadaan Kesbangpol), Subhan, SE, M.M (Kepala Desa) Abd. Kadir, S.Pdi (Sekdes), Sertu Ramli (Babinsa ramil 1410-03), Brigpol Andi Imran (Bhabinkamtibmas), Amiruddin (Imam Masjid), H. Sulaiman (Tomas), H. Syamsul Bahri (Toga), Dg Aso (Tokoh Pemuda), serta Jamaah yang hadir berkisar 35 orang.

Diawal sambutan Kepala Desa Patallasang menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT karna kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semua dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah bersama rombongan Dandim 1410/Bantaeng” ucap Subhan, SE.

Selaku Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih banyak kepada Dandim 1410/Btg beserta Rombongan untuk yang ketiga kalinya melaksanakan sholat subuh di Desa kami” tuturnya.

Awal arahan yang di sampaikan oleh Dandim 1410/Btg “mengajak Jama’ah membaca surat Al-fatihah terimah kasih ya Allah atas limpahan Rahmat sehingga kita semua dapat bersama” bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah” ucapnya.

Mari kita mengenal Nabi Muhammad SAW, dalam hadits Qudsi Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan “Celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat kata Baginda Rasulullah SAW” yakni orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut kata Baginda Rasulullah SAW”.

Mari kita lebih mengenal Nabi Muhammad SAW sehingga kita tumbuh rasa cinta kepada Baginda Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi seluruh alam serta kita juga mengharapkan, safaat dan pertolongan Nabi Muhammad SWA di akhirat kelak” tuturnya.

Semakin kita kenal dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW maka semakin kita tahu kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa perbanyak bersholawat” sambungnya.

Satu kisah diceritakan Sitti Aisyah meminta kepada Rasullulah Muhammad SAW untuk di doakan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendoakan Sitti Aisyah “Ya Allah ampuni dosa Sitti Aisyah baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Sitti Aisyah “Gembirakah engkau (Sitti Aisyah) Wahai Sitti Aisyah, tahukah kamu bahwa doa yang kupanjatkan kepadamu sama dengan yang kupanjatkan untuk ummatku setiap selesai sholat begitu cintanya Nabi Muhammad kepada ummatnya.

Allah SWT memberikan keistimewaan bagi umatnya Rasulullah SAW yaitu akan mendapat pahala haji dan umroh yang mana pahala haji adalah tiada balasan haji yang mabrur selain balasan surga, dan umroh tidak ada dosa antara umroh pertama dengan umroh berikutnya tanpa perlu kita keluar biaya/gratis, Hadist At Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu Anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang Mengerjakan Sholat Subuh Berjamaah dimasjid, di lanjutkan dengan berdiam diri di dalam masjid sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan Sholat Sunnah dua Rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala Haji dan Umroh” tutupnya.

Dandim 1410/Btg beserta rombongan menyambangi warga atas nama Dg. Saleh umur 50 tahun pekerjaan petani memberikan bingkisan berupa sembako.

Saya selaku Iman Masjid mewakili jemaah Masjid Takmirul Mukminin mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta rombongannya Bisa hadir dimasjid kami melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang paling berkesan dari arahan Dandim 1410/Btg terkait ajakan kebaikan untuk mengingatkan sesama muslim dalam kebaikan dan untuk selalu bersholawat kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW” ucap Amiruddin. (Irwan Patra)