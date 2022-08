Dandim Safari Subuh di Masjid Syuhada 45 Kecamatan Pa’jukukang

BANTAENG,UPEKS.co.id— Masjid Syuhada 45 Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng menjadi sasaran safari subuh Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta rombongan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Danramil 1410-03/Tompobulu Kapten Inf Andi Usman, Ustad Latief (Tomas), Ustad Kammisi (Toga), Hamka (Tomas) serta jamaah yang hadir berkisar 40 orang.

Diawal arahan dan ajakan kebaikan Dandim 1410 menyampaikan “Allah SWT memberikan keistimewaan bagi umatnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam salahsatu amalan sunnah dalam hadis riwayat At Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa Mengerjakan Sholat Subuh Berjamaah, di lanjutkan dengan berdiam diri didalam masjid sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan Shalat Isyraq 2 Rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala semisal Haji dan Umroh, Rasulullah SAW mengatakan, “Sempurna, Sempurna, Sempurna” Al-hadits.

“Hari ini bertepatan 10 Muharram dan disunnahkan untuk berpuasa, karena berpuasa pada 10 Muharram mempunyai keutamaan yaitu menghapus atau diampuni dosa satu tahun yang lalu” ucap Letkol Awan yang akrab di sapa.

Mari kita jadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai idola dan kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang keidolaan kepada Rasulullah SAW, karena beliau merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta, Rasulullah SAW juga nantinya di padang mahsyar menjadi Nabi kita yang paling sibuk menolong umatnya dengan memberikan syafaat, Nabi-nabi yang lain hanya mengurusi diri sendiri tidak lagi mengurus umatnya” ungkapnya

“Suatu waktu Rasulullah SAW berbincang dengan Sitti Aisyah istrinya “bahwa celaka orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku diakhirat kelak, lalu Sitti Aisya bertanya siapa itu ya Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menjawab yakni “orang-orang yang enggan/malas bersholawat ketika mendegar namaku disebut Kata Rasulullah SAW”. sambungnya.

Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terimakasih atas kedatangan bapak Dandim 1410/Btg di Masjid Syuhada 45 dalam rangka kegiatan safari sholat subuh, yang rela mau berbagi kebaikan serta memberikan motivasi bagi kami dalam hal kebaikan” ucap Hamka salahsatu jamaah Masjid Syuhada 45.

Diakhir kegiatan rombongan Dandim 1410/Btg menyambangi warga yang kurang mampu atas nama Limpu umur 70 tahun menyerahkan bantuan berupa sembako.

“Kebaikan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” Tutupnya. (Irwan Patra)