Dandim Safari Subuh di Masjid Nurul Rahmat Dusun Panaikang

BANTAENG,UPEKS.co.id— Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos.bersama rombongan tiba di Masjid Nurul Rahmat Dusun Panaikang Kelurahan Bonto Manai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng melaksanakan Safari Subuh sekaligus Sholat subuh berjamaah dan bersilaturahmi kepada para jamaah, Jumat (12/8).

Kesempatan pertama arahan serta ajakan kebaikan yang di sampaikan oleh Dandim 1410/Bantaeng melalui mimbar “marilah kita bersama-sama membaca surat Alfatihah, semoga Allah SWT membukakan Qalbu hati kita untuk bisa kebaikan kita semuanya, Terimakasih Ya Allah atas nikmat karunia yang diberikan kepada kami semua yang ada di Masjid Nurul Rahmat dan bisa berkumpul di mesjid ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah” Imbaunya.

Saya selaku Dandim 1410/Bantaeng bersama rombongan untuk kedua kalinya datang di masjid ini melaksanakan safari subuh dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi serta mengajak dan berbagi kebaikan” ucapnya.

Didalam ayat Qudsi Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada istri beliau Aisyah RA “Celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat kata Baginda Rasulullah SAW” kemudian ditanya istri beliau, siapakah ya Rasulullah orang-orang celaka itu? kemudian dijawab orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut kata Baginda Rasulullah SAW”.

Mari kita senantiasa munculkan rasa cinta dalam hati kita masing-masing terhadap Rasulullah SAW, Salah satu bukti Baginda Rasulullah SAW sayang kepada kita lebih dulu dan bukti cintanya kepada kita adalah dia menyampaikan kepada para sahabat sengaja aku simpan 1 (Satu) doaku akan kupergunakan kelak untuk menolong umatku yaitu syafa’at, Beliau menyampaikan kepada para sahabat apakah syafaat umatku yang bertakwa saja, tidak syafa’at ku juga untuk umatku yang berdosa, dan inilah menjadi harapan terakhir kita semuanya ummatnya Rasulullah SAW”.

Terkait Akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang sangat luar biasa sedikita ada 2 dua Kisah Nenek Tua menceritakan Yaitu pertama Akhlak beliau yang mulia digambarkan pada saat melewati seorang nenek, beliau diludahi kemudian pada saat itu nenek sakit beliau Rasulullah SWA orang pertama datang membesuk, dibawakan makanan, dido’akan semoga cepat sembuh dan melakukan kebiasaannya pada waktu sehat.

Kemudian kisah yang kedua seorang Nenek tua buta yahudi kerjanya tiap hari marah dan menghina, beliau Rasulullah Muhammad SAW juga tiap hari datang menyuapi nenek tua tersebut, di kala menyuapi seorang nenek Yahudi yang selalu menghina dan menjelek-jelekan Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nenek tersebut mengalami kebutaan sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW menyuapinya, Suatu ketika Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat maka sahabat Rasulullah Abu bakar ingin meneruskan kebiasaan Rasulullah SAW, Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi sang nenek, sang nenek tersebut merasakan kasar sehingga marah kepada Sayyidina Abu bakar, Sang nenek mengatakan kamu kasar, orang menyuapiku selama ini sangat halus, Saat itu Sayyidina Abu bakar menangis dan menceritakan kepada sang nenek bahwa yang menyuapi selama ini Sudah wafat yakni Rasulullah Muhammad SAW, Saat itu sang nenek masuk Islam lantaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW.

Itulah beberapa kisah Nabi Muhammad SAW, mari kita banyak melihat kisah Nabi Muhammad SAW, maka saya mengajak untuk senantiasa bershalawat sebanyak-banyaknya karena kita cinta Nabi Muhammad SAW, Sehingga kita mengenal Nabi Muhammad SAW, Perbanyaklah bersholawat pada hari Jumat, Kalau kita cinta dan sayang mari kita jadikan hari-hari kita untuk melakukan bersholawat tidak usah menunggu hari Jumat untuk bersholawat kepada Baginda Rasulullah SAW dan orang yang paling dekat denganku kelak diakhirat adalah orang-orang yang paling banyak bersholawat kepadaku Kata Rasulullah SAW”.

Allah SWT memberikan keistimewaan bagi umatnya Rasulullah SAW yaitu mendapat pahala semisal haji dan umroh tanpa perlu kita keluar biaya/gratis, hadist riwayat At-Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu Anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa Mengerjakan Sholat Subuh Berjamaah dimasjid di lanjutkan dengan berdiam diri di dalam masjid sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan Shalat sunnah 2 Rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala Haji dan Umroh” tutupnya.

Diakhir kegiatan safari Subuh Dandim 1410/Btg menyambangi warga atas nama Sahari umur 50 tahun memberikan bantuan berupa beras, yang bersangkutan Sangat terharu dan gembira mendapatkan bantuan sembako dari Bapak Dandim 1410/Btg.

Sementara itu,Mappasabbi,S.Ag sebagai jamaah Masjid Nurul Rahmat menyampaikan “ucapan terima kasih kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta rombongan yang telah datang di Masjid kami untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah, ini sangat luar biasa dan merupakan kehormatan bagi kami semua warga Kelurahan Bonto Manai” ucapnya.

“Kedatangan Dandim 1410/Btg beserta rombongan menjadi motivasi bagi kami beserta jamaah lainnya untuk melaksanakan sholat subuh, Yang paling berkesan dari himbauan serta ajakan kebaikan Dandim 1410/Btg yaitu selalu menghimbau perbanyak bersholawat kepda Rasulullah SAW. Tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-01/Bissappu Kapten Inf Sultan, Kapolsek Bissappu Iptu Amiruddin C, Pjs Pasi Log Letda Inf Syamsuddin, Babinsa ramil 1410-01 Serda Arifin Muda, Bhabinkamtibmas Brigpol Darwis, Lurah Bonto Manai Muh. Anwar Razak, SE, Kamisi (Imam Masjid Nurul Rahmat), Amir Ahmad, S.Sos., (Tokoh masyarakat), Mappasabbi, S.Ag., MA (Tokoh agama), serta jamaah yang hadir berkisar 65 orang. (Irwan Patra)