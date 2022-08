Dandim Safari Subuh di Masjid Al-Muhajirin Desa Ulugalung

BANTAENG,UPEKS.co.id— Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., beserta rombongan tiba di Masjid Al-Muhajirin Desa Ulugalung Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng, melaksanakan Safari Subuh sekaligus sholat berjamaah dan bersilaturahmi kepada warga.Sabtu(13/8).

Arahan serta ajakan kebaikan yang di sampaikan oleh Dandim 1410/Bantaeng melalui mimbar di setiap kesempatan hadir di hadapan para jamaah bercerita tentang bagaimana kita lebih mengenal Rasulullah SAW melalui Kisah-kisah diantaranya buktinya cinta Rasulullah SAW kepada Ummatnya Pada saat kita nanti di Padang Mahsyar kelak Nabi Muhammad SAW memberikan safaatnya kepada ummatnya baik yang sholeh maupun ummatnya yang berdosa dan itulah menjadi harapan terakhir kita sebagai ummat Rasullullah SAW pada saat di padang masyhar nantinya karena pada saat itu kita akan sibuk mengurus diri kita masin dan disaat itulah mengharapkan syafaatnya Rasullullah SAW” ajaknya.

Sebagai ummat Rasulullah SAW kita patut bersyukur karena diberikan berbagai kelebihan terkait adanya amalan sunnah yang pahalanya luar biasa apabila dikerjakan bagaimana yang wajib “Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid, lalu berdiam diri di dalam Masjid sampai dengan terbit matahari dan dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah dua rakaat maka ia mendapatkan pahala haji dan umroh” ucapnya.

Terkait akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang sangat luar biasa dalam suatu kisah diceritakan pertama Akhlak beliau yang mulia digambarkan pada saat melewati seorang nenek, beliau diludahi kemudian pada saat itu nenek sakit Rasulullah SAW orang pertama yang datang besuk, dibawakan makanan, dido’akan semoga cepat sembuh dan melakukan kebiasaannya pada waktu sehat kemudian yang kedua nenek tua buta yahudi, Rasulullah SAW tiap hari datang menyuapi nenek tua tersebut, di kala menyuapi seorang nenek Yahudi yang selalu menghina dan menjelek-jelekan Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nenek tersebut mengalami kebutaan sehingga tidak melihat Rasulullah SAW, Suatu ketika Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat maka sahabat Rasulullah sayyidina Abu Bakar ingin meneruskan kebiasaan Rasulullah SAW, Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi sang nenek, sang nenek tersebut merasakan kasar sehingga marah kepada Sayyidina Abu bakar, Sang nenek mengatakan kamu kasar, orang menyuapiku selama ini sangat halus, Saat itu Sayyidina Abu bakar menangis dan menceritakan kepada sang nenek bahwa yang menyuapi selama ini Sudah wafat yakni Rasulullah Muhammad SAW, Saat itu sang nenek masuk Islam lantaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW.

Bukti cinta Rasulullah SAW terhadap ummat saat mengalami sakratul maut, disaat itu pula Rasulullah SAW masih memikirkan ummatnya bukan keluarganya lalu bertanya kepada malaikat maut bagaimana dengan umatku lalu malaikat maut mengatakan bahwa umatmu adalah manusia biasa yang aku cabut nyawanya begitu saja mendengar ucapan demikian Rasulullah SAW berdo’a seraya memohon kepada Allah SWT “Ya Allah ya Rabb ringankan dan mudahkan sakratul maut umatku dan beratkan untukku serta timpahkan rasa sakit umatku kepadaku karena umatku tidak mampu menahan rasa sakit”.

Diakhir arahan dan ajakan kebaikan Dandim 1410/Bantaeng mari kita mengenal lebih jauh Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW” tutupnya.

Di akhir kegiatan Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., menyambangi warga atas nama Sari umur 60 tahun, memberikan bantuan berupa beras.

Sementara itu,Lahamoddin salahsatu jamaah Masjid Al – Muhajirin menyampaikan terkait kegiatan safari subuh Dandim 1410/Btg “Saya mewakili warga sekitar Masjid Al-Muhajirin mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dandim 1410/Btg beserta rombongannya bisa hadir diwilayah kami dan bertemu langsung dengan masyarakat dan mengajak dalam hal kebaikan dan yang paling terkesan dari Dandim 1410/Btg, ajakan untuk mengingatkan sesama muslim dalam kebaikan dengan perbanyak bersholawat kepada Rasulullah SAW” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lettu Inf Indar Jaya (Danramil 1410-02/Eremerasa), Letda Inf Harpil (Danunit Kodim 1410/Btg), Serma Syafaruddin (Babinsa ramil 1410-02), Ustadz Basri (Toga/Imam mesjid), Brigpol Darwis (Bhabinkamtibmas), H. Samma (Ketua RK), H. Hasim (Ketua RT) serta jamaah yang hadir berkisar 45 orang. (Irwan Patra)