Dandim Safari Shalat Subuh Kedua Kalinya di Masjid Nurul Khaerat

BANTAENG,UPEKS.co.id— Pukul 05.05 Wita, Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto S.Sos., beserta rombongan tiba di Masjid Nurul Khaerat Jl Garegea Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus sholat berjamaah dengan warga, Rabu (10/8).

Kegiatan Safari Sholat Subuh merupakan program unggulan Kodim 1410/Bantaeng yang dicanangkan oleh Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto S.Sos., sejak resmi menjabat Komandan Kodim 1410 pada 1 Juli 2021 yang lalu.

Hadir dalam kegiatan safari subuh Lettu Inf Indar Jaya (Danramil 1410-02/Eremerasa), Letda Inf Harpil (Danunit Intel Dim 1410/Btg), Sair Jumaing.S.Ap (Lurah Tappanjeng), Sertu Kamiluddin (Babinsa ramil 1410-02), Ustadz Dimas (Imam Masjid), Rahman (Tokoh Masyarakat), Jamarullah (Tokoh Masyarakat), Wahid (Tokoh Masyarakat), serta jamaah yang hadir berkisar 55 orang.

Melalui mimbar Dandim 1410/Btg mengajak Jama’ah bersama-sama membaca surah Al-fatihah seraya berdo’a supaya Allah SWT, membukakan Qalbu kita semua, karena tidak ada pertolongan selain Allah SWT. Ajaknya.

“Rasulullah bersabda dalam suatu hadis qudsi celakalah bagi orang yang tidak dapat melihat wajahku kelak di akhirat orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas dan Enggan, bersholawat kepadaku saat namaku disebut”.

Saya selaku Dandim 1410/Btg bersama rombongan kedua kalinya di masjid ini melaksanakan safari sholat subuh dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi, karena ada dua kebaikan didalamnya yakni mempanyak umur dan memperbanyak rezky” ucapnya.

Mari kita mengenal Allah SWT dan Rasulullah Saw, mencintai dan mengenal Allah SWT melalui penciptaan manusia, jalan kita mengenal Allah SWT mengenal Allah SWT lebih gampang kita terima adalah bukan sekedar tahu akan adanya Allah SWT dan segala yang ada di alam ini adalah ciptaannya, Kita mengetahui kebesaran Allah lewat penciptaan manusia” tuturnya.

Saya mengajak semua yang hadir jangan malas kita bersholawat, Sholawatnya bebas mana yang kita suka mau panjang atau pendek pakai sayyidina ataupun tidak pakai silahkan yang salah yang tidak bersholawat”.

Bukti cinta dan rasa rindu kepada Rasulullah SAW, saat didatangi Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah SWT menyatakan api neraka ke 7 tersebut untuk umat Rasulullah yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertaubat lalu meninggal dunia, setelah mendengar berita tersebut Rasulullah jatuh pingsang, itulah bukti cinta Rasulullah SAW kepada umatnya yang tidak menginginkan umatnya masuk neraka dan setelah sadar kembali Rasulullah SAW menangis bersujud selama 3 hari 3 malam dan memohon ampunan untuk umatnya kepada Allah SWT”.

Ada satu doa yang di simpan oleh Rasulullah SAW kepada ummatnya yaitu akan memberikan syafaatnya kepada ummatnya baik yang sholeh maupun ummatnya yang berdosa dan itulah menjadi harapan terakhir kita sebagai ummat Rasullullah pada saat di padang masyhar nantinya karena pada saat itu kita akan sibuk mengurus diri kita masing dan disaat itulah mengharapkan syafaatnya Rasullullah SAW maka dari itu kita harus terlebih dahulu mengenal beliau dengan selalu bersholawat kepadanya sehingga Rasulullah SAW mengenal kita.

“Perbanyaklah bersholawat kepadaku di hari jumat kata Rasulullah SAW, niscaya sholawatmu akan sampai kepadaku dan orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling banyak bersholawat kepadaku, olehnya Kami mengajak Bapak dan Ibu-ibu sambil beraktifitas agar selalu bersholawat kepada Rasullah SAW dengan rasa cinta kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan mari kita jadikan hari-hari kita adalah hari jumat untuk senantiasa perbanyak bersholawat kepada Rasulullah SAW” sambungnya.

Allah SWT memberikan keistimewaan bagi umatnya Rasulullah SAW yaitu mendapat pahala haji dan umroh tanpa perlu kita keluar biaya/gratis, Hadist riwayat At-Tarmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah bersabda: “Barangsiapa Mengerjakan Sholat Subuh Berjamaah dimesjid di lanjutkan dengan berdiam diri di dalam masjid sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan Sholat sunnah dua Rakaat, maka ia akan Mendapatkan Pahala semisal Haji dan Umroh”.

Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terimakasih atas kedatangan bapak Dandim 1410/Btg di Kelurahan Tappaneng khususnya di Masjid Nurul Khaerat Garegea dengan melaksanakan kegiatan safari sholat subuh serta memberi motivasi dalam hal kebaikan terutama mengajak sholat subuh berjamaah dimesjid dan mewakili warga Kelurahan Tappanjeng sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Dandim 1410/Btg menjadi semangat kembali mendekatkan diri kepada Allah SWT” Tutur Sair Jumaing salah satu jamaah yang sempat ditemiu humas Kodim 1410/Bantaeng.

Diakhir kegiatan safari subuh hal yang biasa di lakukan Dandim 1410/Btg menyambangi warga atas nama Dg. Modding umur 70 tahun, untuk berbagi kebaikan.

“Kebaikan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” Tutupnya. (Irwan Patra)