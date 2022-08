Dandim Safari Shalat Subuh di Masjid Baburrahmah Dusun Paradayya

BANTAENG,UPEKS.co.id— Berkisar Pukul 05.07 Wita, Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., tiba di Masjid BabuRahmah Dusun Paradayya Kelurahan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng melaksanakan Safari Sholat Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para Jamaah serta berbagi kebaikan kepada warga, Jumat (5/8).

Turut hadir dalam kegiatan safari Danramil 1410-03 Kapten Inf Andi Usman, Bati Tuud Ramil 1410-03 Pelda Mansyur, Ba Kodim 1410/Btg Serma Ahmad Sabang, Bamin Ter Kodim 1410/Btg Sertu Ahmad, Babinsa Ramil 1410-03 Serda Sholeh Hole, Ba Kodim 1410 Serda Abu Rijal, Ta Provost Kodim 1410 Praka Jusman, Bhabinkamtibmas Brigpol Andi Amran, Tokoh agama, Tokoh masyarakat serta Jamaah yang hadir berkisar 45 orang.

Ajakan pertama Dandim 1410/Bantaeng “bahwa Keberkahan waktu Subuh sangat luar biasa dimulai dari kita berangkat dari rumah dimana setiap langkah akan di berikan pahala oleh SWT” dan terkait amalan Sunnah diantara nya Sholat Sunnah Qobliah subuh pahalanya lebih baik dari pada dunia beserta isinya, belum sholat subuhnya yang pahalanya sangat luar biasa seperti sholat sepanjang malam, Waktu subuh juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT” ucap Letkol Awan.

Kedua ajakan Dandim 1410 terkait amalan Sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala semisal pahala haji dan umroh dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dijelaskan “Barangsiapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu berdiam diri dimesjid sampai terbit matahari lalu diakhiri sholat Sunnah dua rakaat maka akan mendapatkan pahala semisal haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna”.

Ketiga mari kita cintai dan teladani akhlak Rasulullah SAW sebelum kita ummatnya cinta Rasulullah SAW lebih dulu cinta kepada Ummatnya dalam riwayat diceritakan “Sakaratul maut sangat dahsyat sakitnya Baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut.

Pertanyaan itu bukti cinta beliau kepada kita bagaimana dengan umatku, Malaikat maut menjawab umatmu manusia biasa Ya Rasulullah aku cabut begitu saja mendengar jawaban malaikat maut itu bukti cinta Rasulullah SAW disini pada saat doa terakhir beliau Ya Allah Ya Rabb ringankan dan mudahkan sakratul maut umatku dan beratkan untukku Ya Allah, Ya Rabb timpakan rasa sakit sakaratul maut umatku padaku, Umatku tidak sanggup menahannya biar aku karena aku pemimpin, penanggung mereka biar aku yang menanggung rasa sakit sakaratul maut jangan timpakan rasa sakit kepada umatku.

Salah satu bukti Baginda Rasulullah SAW sayang kepada kita lebih dulu dan bukti cintanya kepada kita adalah dia menyampaikan kepada para sahabat sengaja aku simpan satu doaku akan kupergunakan kelak untuk menolong umatku yaitu syafa’at, Beliau menyampaikan para sahabat apakah syafaat umatku yang bertakwa “tidak” syafa’at ku juga untuk umatku yang berdosa, ini menjadi harapan terakhir kita semuanya, Tuturnya.

Mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai Idola bagi anak-anak kita agar tidak salah memilih sehingga terhindar dari perilaku negatif seperti tawuran dan busur membusur yang bisa membahayakan” sambungnya.

Mari kita perbanyak bersholawat kepada Baginda Rasulullah SAW dengan mengharapkan syafa’at di akhirat kelak dalam ayat Qudsi Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada istri beliau “Celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat kata Baginda Rasulullah SAW” kemudian ditanya istri beliau, siapakah ya Rasulullah orang-orang celaka itu? kemudian dijawab orang-orang yang celaka itu adalah mereka yang malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut kata Baginda Rasulullah SAW,” tutupnya. (Irwan Patra)