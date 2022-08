Dandim Ajak Jamaah Masjid Nurul Shaleh Untuk Selalu Istiqamah Laksanakan Shalat Subuh

BANTAENG,UPEKS.co.id— Rombongan Dandim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., tiba di Masjid Nurul Shaleh Dusun Muntea Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng melaksanakan Safari Subuh sekaligus bersilaturahmi kepada para jamaah, Selasa (23/8).

Untuk pelaksanaan safari subuh Dandim 1410/Bantaeng yang ke tiga kalinya di Desa Bonto Lonjong mengajak warga dan Jama’ah untuk selalu Istiqomah dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, karena ada beberapa keutamaan di Waktu subuh” ucap Letkol Arm Awan yang akrab disapa.

Diantara keistimewaan itu dari sholat sunnah qolbiah subuh Allah SWT menjanjikan dengan pahala yaitu lebih baik dunia beserta isinya dan adapun pahala sholat subuh itu sendiri adalah akan dijamin oleh Allah SWT untuk masuk surga kemudian pahala lainnya adalah seperti sholat sepanjang malam tanpa henti dan mudah-mudahan kita selalu Istiqomah untuk selalu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah” tuturnya.

Komandan Kodim yang satu ini disetiap saat tampil dihadapan jama’ah selalu para jama’ah untuk mengenal Nabi Muhammad SAW karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang oleh karena itu mari kita lebih mengenal sifat Rasulullah SAW melalui kisah-kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW”.

Adapun kisahnya dimulai dari Rasulullah SAW dikandung oleh ibunya Sitti Aminah Ibunya mengandung Rasulullah SAw tanpa merasakan beban dan ini beda dengan ibu-ibu yang lain kemudian pada saat Rasulullah SAW dilahirkan itu mengelurkan cahaya dan sejak kecil Rasulullah SAW sudah membawa berkah untuk kedua orang tuanya dan kampungnya” ungkapnya.

Contoh lain terkait Akhlak Rasulullah Muhammad SAW yang sangat luar dikisah seorang nenek tua yang sering meludahi Rasulullah SAW saat lewat kemudian pada saat itu nenek tua tersebut jatuh sakit beliau Rasulullah SAW orang pertama datang membesuk, dibawakan makanan, lalu dido’akan semoga cepat sembuh, kemudian kisah lain tentang ada nenek buta yahudi kerjanya tiap hari marah dan menghina Rasulullah SAW akan tetapi Rasulullah SAW juga tiap hari datang menyuapi nenek tua tersebut akan tetapi karna buta sehingga tidak melihat bahwa Rasulullah SAW yang setiap hari menyuapinya, suatu ketika Baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah wafat maka sahabat Rasulullah sayyidina Abu bakar ingin meneruskan kebiasaan Rasulullah SAW, Ketika Sayyidina Abu Bakar menyuapi sang nenek, sang nenek tersebut merasakan kasar sehingga marah kepada Sayyidina Abu bakar. Sang nenek mengatakan kamu kasar, orang menyuapiku selama ini sangat halus, Saat itu Sayyidina Abu bakar menangis dan menceritakan kepada sang nenek bahwa yang menyuapi selama ini Sudah wafat yakni Rasulullah Muhammad SAW, Saat itu juga sang nenek masuk Islam lantaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW”.

Bukti Cinta Rasulullah kepada Ummatnya adalah pada saat Sitti Aisyah meminta kepada Rasullulah Muhammad SAW untuk di doakan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendoakan Sitti Aisyah “Ya Allah ampuni dosa Sitti Aisyah baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada Sitti Aisyah “Gembirakah engkau Wahai Sitti Aisyah, tahukah kamu bahwa doa yang kupanjatkan kepadamu sama dengan yang kupanjatkan untuk ummatku setiap selesai sholat begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada ummatnya”.

Dalam sebuah hadist Qudsi Rasulullah SAW menyampaikan “celakalah bagi orang-orang yang di akhirat kelak tidak dapat melihat wajahku kata Rasulullah SAW yakni orang-orang yang enggan dan malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut” karena orang-orang yang selalu bersholawat kepadaku akan bersama-sama saya nantinya di surga.

Terkait amalan Sunnah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala semisal pahala haji dan umroh, Hadits At-tarmizih dari Anas Radiallahu Anhu berkata Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid, lalu berdiam diri di dalam Masjid sampai terbit matahari lalu diakhiri dengan melaksanakan sholat Sunnah dua rakaat maka mendapatkan pahala haji dan umroh” tutupnya.

Diakhir safari subuh Dandim 1410/Bantaeng beserta rombongan memberikan sedekah berupa beras kepada Mahmuddin umur 62 pekerjaan Petani.

Selaku Iman Masjid mewakili jemaah sangat bangga karena baru kali ada seorang Dandim yang datang di Masjid kami melaksanakan shalat subuh secara berjamaah” ucap Hasyim.

Juga ucapan terima kasih Kepada Bapak Dandim 1410/Bantaeng yang suka rela memberikan arahan serta ajakan kebaikan kepada kami terkait pesan-pesan agama serta ajakan untuk senantiasa bersholawat kepada Rasulullah SAW, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan safari subuh Danramil 1410-01/Bissappu Kapten Inf Sultan, Pjs Pasi Log Letda Inf Syamsuddin, Babinsa Ram 1410-01 Serda Ahmad Panisi, serta jama’ah yang hadir berkisar 16 orang. (Irwan Patra)