Bukti Sinergitas TNI-Polri, Ini yang Dilakukan Brimob Bone Bersama Kodim 1407

BONE,UPEKS.co.id— Menjelang peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 1407 Bone membuat video ucapan di lapangan apel Mako Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel, Selasa (16/8/22).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 1407 Bone Letkol Inf Moch Rizqi Hidayat Johar dan Komandan Batalyon (Danyon) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan tersebut, bertujuan untuk menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan menunjukkan sinergitas TNI Polri demi keutuhan NKRI.

Hal tersebut diutarakan oleh Komandan pasukan Brimob Bone yang ditemui siang tadi di ruang kerjanya,

“Sebagai wujud semangat menyambut hari kemerdekaan RI ke 77, tadi siang saya dengan Dandim Bone beserta jajaran berkolaborasi membuat video ucapan HUT Kemerdekaan RI. Tujuan dari pembuatan video ini sendiri untuk menunjukkan bahwa TNI-Polri senantiasa bersinergi menjaga keutuhan NKRI serta mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Bone,” jelas Kompol Nur Ichsan.

Dalam video ucapan yang melibatkan 140 personel gabungan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel dan Kodim 1407 Bone, terlihat formasi angka 77 dengan nuansa merah putih yang terbentuk dari gabungan personel TNI Polri.

Selain membuat video ucapan HUT RI di halaman Mako Batalyon C Pelopor, personel gabungan Brimob dan Kodim Bone juga melakukan pengibaran bendera Merah Putih di puncak gunung Lampoko Kelurahan Panyili Kecamatan Barebbo.

“Semangat hari Kemerdekaan ini tidak hanya kami sampaikan dari mako, melainkan juga dari puncak tertinggi Kabupaten Bone sebagai simbol kesetiaan kami menjaga NKRI di seluruh wilayahnya,” pungkas Danyon C Pelopor.

Selain Dandim dan Danyon C Pelopor, dalam kegiatan yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan Batalyon C Pelopor dan Kodim 1407 juga dihadiri oleh para pejabat pasi, Danramil jajaran Kodim 1407 serta Pasi dan Danki jajaran Batalyon C Pelopor. (Jay)