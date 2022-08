Bosowa Berlian Jual 4.356 Unit Mobil Mitsubishi di Semester Satu 2022

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Pasar otomotif terus bertumbuh. Penjualan mobil pada semester satu 2022, mengalami kenaikan signifikan sepanjang Januari hingga Juni 2022 dibandingkan periode yang sama enam bulan pertama tahun 2021.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI, Tetsuhiro Tsuchida menyebutkan bahwa hasil positif penjualan mobil Mitsubishi ini menjadi salah satu sinyal bahwa produk dan layanan mereka mampu menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia.

“Di semester pertama 2022 ini, kami berhasil mempertahankan penjualan retail dengan sangat baik dan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Dengan kompetisi yang semakin ketat dan tantangan yang juga semakin banyak, penjualan kami tetap menunjukkan angka yang positif,” kata Tetsuhiro dikutip dari Gaikindo.

Sementara itu, Chief Operation Officer Bosowa Berlian Motor, Agung Dewanto mengatakan, pertumbuhan pasar otomotif di semester pertama tahun 2022 tumbuh positif. Pasar kami merespon dengan cukup baik produk-produk yang kami tawarkan.

“Sampai dengan saat ini, kami telah menjual hingga 4.356 unit kendaraan merk Mitsubishi,” ucapnya.

Untuk market sharenya sendiri, khusus produk MMKSI yaitu New Xpander, New Pajero Sport, New Triton, dan L300 menyumbang market share 12,4 persen terhadap kontribusi nasional.

Selain itu, khusus produk KTB yaitu Truk Canter dan Truk Fuso Fighter X memberikan kontribusi market share 47,9 persen terhadap share nasional.

”Perbandingan dengan semester pertama tahun lalu 2021 ada kenaikan rata-rata 3,2 persen. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi Indonesia pasca pandemi yang semakin mambaik,” pungkasnya. (mit)