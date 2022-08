Beli Mobil Bekas di Toyota Trust dan Raih Kesempatan Menangkan Motor Keeway di Program Gebyar Merdeka

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Toyota Trust merupakan lini bisnis dibawah naungan Kalla Toyota yang bergerak dibidang jual beli kendaraan bekas. Toyota Trust setiap bulan menghadirkan program menarik bagi pelanggan yang ingin membeli mobil bekas. Di bulan Agustus ini, Toyota Trust memberikan program Gebyar Merdeka. Pelanggan yang membeli mobil bekas berksempatan memenangkan motor Keeway. Program ini berlangsung hingga akhir bulan Agustus mendatang. Program ini berlaku diseluruh area penjualan Used Car di Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Idham Multazam selaku Used Car Manager Kalla Toyota mengungkapkan data penjualan Toyota Trust di bulan Juli 2022 ini tumbuh hingga 200% dibanding dengan bulan Juli 2021 lalu. Di bulan Juli lalu, Toyota Avanza menjadi unit yang paling banyak pelanggan trade in ke new car Toyota. Selama enam bulan terkahir, Toyoa Trust mencatat Toyota Rush menjadi kendaraan yang paling banyak diminati pelanggan untuk trade in.

“Toyota Trust bertujuan untuk mendukung penjualan Kalla Toyota dengan menyediakan fasilitas trade in. Toyota Trust memberi kemudahan kepada pelanggan dengan pelayanan yang maksimal. Toyota Trust juga menjual mobil bekas berkualitas dengan selling point mobil berkualitas, good quality, dan high customer satisfaction,” pungkas Idham Multazam selaku Used Car Manager Kalla Toyota mengungkapkan.

Selain memberikan kesempatan memenangkan motor Keeway, Toyota Trust juga memberikan spesial gift berupa kaos eksklusif kepada pelanggan yang membeli kendaraan bekas. Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan voucher ganti oli 3,5 liter untuk setiap penjualan unit Used Car di Toyota Trust khusus untuk di wilayah Makassar, Maros dan Gowa.

Kalla Toyota Trust merupakan layanan resmi Toyota yang menjual used car berkualitas dan bersertifikasi sehingga pelanggan dapat menikmati beragam benefit. Ada beberapa keuntungan yang ditawarkan Kalla Toyota Trust dalam pembelian mobil bekas, seperti kendaraan yang tersertifikasi, mobil bukan bekas tabrakan mayor, mobil dipastikan bukan bekas banjir, odometer original, dan memiliki kelengkapan dokumen yang terjamin. (rls)