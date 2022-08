5-7 Agustus, Dalton Makassar The Ethnicity Wedding Expo 2022

Makassar,Upeks.co.id— Dalton Makassar kembali menggelar The Ethnicity Wedding Expo 2022 pada 05-07 Agustus 2022. Acara Wedding Expo akan berlangsung di Lobby Hotel, Dalton Makassar dan memberikan promo special diskon sampai 10% atau Cashback sampai dengan Rp6,5 juta.

Marcomm Manager Dalton Makassar, Audy Corneldy mengatakan, dengan tema event ethnicity yang sudah menjadi ikon Dalton Makassar. Juga merupakan kegiatan tahunan dan menghadirkan vendor terbaik dengan penawaran terbaik pula.

Event ini bertujuan untuk mempermudah para calon pengantin untuk memenuhi segala kebutuhan penikahan mereka. Selain itu, dipastikan kegiatan ini tetap melaksanan protokol kesehatan dengan disiplin, aman, nyaman. The Ethncity Wedding Expo Dalton Makassar juga diikuti unit dari Phinisi Hospitality lain seperti The Rinra, Claro Makassar.

The Ethnicity Wedding Expo Dalton Makassar, disambut positif oleh berbagai pihak. Disamping itu kegiatan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para tamu setiap tahunnya.

Selain mendapatkan diskon atau cash back dari unit-unit Phinisi Hospitality Indonesia. Para tamu juga mendapatkan penawaran terbaik dari para vendor terbaik yang ada di Makassar. Semuanya sudah all in one di sini.

Dalton Makassar berhasil menjadi pasar yang kompetitif dan diperhitungkan di bisnis industri wedding. Flashback beberapa tahun yang lalu di press conference wedding expo pertama kami dengan di tempat yang sama seperti hari ini pula.

Saat itu yang ada di mind set kami mari bersama-sama berusaha semaximal mungkin, memberikan pelayanan yang terbaik dari yang terbaik dari versi terbaik kami masing-masing.

“Akhirnya kami sampai pada titik ini. Ijinkan saya mewakili manajemen & seluruh keluarga besar Dalton Makassar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak tanpa terkecuali. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan semangatnya selama ini,” ujar Audy Corneldy.

Disamping itu, pertimbangan demand yang besar, The Ethncitiy Wedding expo Dalton Makassar juga diselenggarakan dengan harapan akan lebih memaksimalkan aktivitas promosi bagi para peserta pameran.

Lanjut Audy Corneldy mengungkapkan, ada 22 booth Vendor pernikahan yang hadir nantinya seperti, Delisha Decoration, Gracia Decoration, Tomepare Decoration, Warna Decoration, Bless Decoration, Koya Decoration, Jean Decoration, KC WO, 99 Wedding, Teman Baik Entertinment, DWP WO, Noah Project, Frame Indonesia, Nay Baju Bodo, Apollo Project, D’aparture Photography, Peeko Photo Booth, B Project, LW Bridal, Ergas Salon serta masih banyak lainnya.

“Target transaksi selama 3 hari pelaksanaan sebesar Rp3 miliar, khusus Dalton Makassar. Kami juga menghadirkan Food Court Corner di Urban Lounge dengan paket menu makanan dan minuman dijual dengan harga terjangkau, untuk konten acara yang akan melengkapi kemeriahan selama event berlangsung menampilkan beragam acara seperti Fashion Show, Henna & Make Up Competition, Workshop MUA, Talk Show, Model Competition Kategori Cilik, Remaja dan Dewasa, acara ini disupport oleh Ergas Salon Entertaiment. Forum MUA Society Sul-Sel, LW Bridal,” ujarnya. (rls)