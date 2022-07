Toastmasters Meeting Pekan Ke-10, Tiga Pejabat Raih Predikat Terbaik

Makassar, Upeks.co.id — Toastmasters Meeting Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Jum’at (22/07/2022), sudah memasuki pekan ke-10. Kegiatan yang berlangsung di aula rumah jabatan dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, H. Budiman dan Ketua TP PKK Luwu Timur, Hj. Sufriaty.

Seperti biasanya, beberapa peserta yang menjadi pembicara (speaker) diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato yang sudah dipersiapkan beberapa hari/minggu sebelumnya.

Selanjutnya, dievaluasi oleh para Evaluator, durasi yang diberikan masing-masing untuk peserta diberi waktu 4-6 menit, untuk evaluator diberi waktu 2-3 menit dan 1-2 menit untuk table topic.

Pada pertemuan kali ini, masing-masing 5 orang pembicara (speaker) dan 5 evaluator serta 3 orang table topic yang dipersiapkan.

Hasilnya, tiga orang pejabat dinobatkan sebagai peraih predikat terbaik atau kategori the best, diantaranya untuk Predikat Best Speaker diraih Kabag Hukum Setdakab Luwu Timur, Yeris, untuk Predikat Best Table Topic diraih Kadis Kesehatan, dr. Rosmini Pandin, sementara untuk predikat Best Evaluator diraih Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kamal Rasyid.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan tujuan digelarnya program ini yakni untuk meningkatkan kemampuan para kepala OPD dan Kabag dilingkup Pemkab Luwu Timur dalam berbahasa Inggris. (kominfo-sp)