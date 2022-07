The Rinra Makassar Hadirkan Vendor Wedding Dari Makassar dan Bali

MAKASSAR,UPEKS.co.id— The Rinra Makassar akan menggelar pameran yang menghadirkan vendor-vendor wedding terbaik dari kota Makassar dan Bali pada event yang bertajuk “Dream Wedding Exhibition” yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 24 Juli 2022.

Event yang akan dilaksanakan di Nusantara Hall lantai 3 hotel yang berada di bilangan Jl Metro Tanjung Bunga ini dirangkaikan dengan Food Bazaar yang diselenggarakan di Mall Phinisi Point.

Ruangan yang berkapasitas hingga ribuan orang ini merupakan salah satu fasilitas baru yang dimiliki oleh hotel bintang 5 tersebut.

Istimewanya, vendor-vendor yang ikut menjadi peserta pameran ini merupakan perusahaan yang telah dipilih dan cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya di Kota Makassar.

Tak hanya itu, beberapa vendor yang datang dari Bali merupakan vendor yang sebelumnya menjadi penyelenggara acara pernikahan salah satu pesohor di Indonesia.

Event ini juga akan dimeriahkan oleh kehadiran Duta Wisata Sulawesi Selatan, Dinda Tarisa. Tak hanya diikuti oleh perusahaan jasa dibidang pernikahan, event ini juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa entertainment, photography, dekorasi dan penyedia layanan pemeriksaan kesehatan.

Dream Wedding Exhibition ini merupakan gelaran pameran pernikahan pertama yang diselenggarakan oleh The Rinra Makassar. Olehnya itu, The Rinra akan menawarkan harga-harga khusus selama event berlangsung baik untuk harga kamar maupun paket wedding itu sendiri.

Untuk kamar, The Rinra menawarkan mulai Rp750.000nett per malam untuk hari pertama event, Rp780.000nett per malam untuk hari kedua, Rp810.000nett per malam untuk hari ketiga dan Rp850.000nett per malam untuk hari terakhir.

Harga-harga tersebut berlaku untuk tipe kamar Deluxe. Sedangkan untuk penawaran harga paket pernikahan, The Rinra memberikan cash back mulai dari Rp2.500.000 dan gratis 1 Kamar Tipe Deluxe untuk pembayaran paket pernikahan minimal Rp50.000.000 dan cash back Rp5.500.000 serta gratis 1 kamar tipe Deluxe untuk pembayaran paket pernikahan minimal Rp75.000.000.

Sedangkan untuk pembayaran minimal Rp150.000.000 akan mendapatkan cash back senilai Rp12.000.000 serta gratis 1 kamar tipe Prestige Suite dan 1 voucher berenang untuk 2 orang. Tak kalah menariknya, untuk pembayaran paket pernikahan minimal Rp200.000.000.

Selain mendapatkan cash back senilai Rp12.000.000 juga akan mendapatkan 1 voucher gratis untuk menginap di kamar Phinisi Royal Suite yang merupakan tipe kamar tertinggi di Hotel The Rinra.

Marcom Manager The Rinra Makassar, Azis Munawir mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan event ini karena merupakan event yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan.

“Kehadiran vendor-vendor pilihan dalam event ini menjadikan Dream Wedding Exhibition lebih eksklusif dan berbeda dengan pameran-pameran pernikahan lainnya. Disamping itu, secara parallel kami juga menghadirkan food bazaar di Mall Pipo yang akan menjadi daya tarik lainnya bagi masyarakat untuk datang ke acara kami. Dukungan dari para sponsor juga sangat membantu dalam event ini karena nanti akan ada door prize berupa 1 unit motor dan juga voucher bulan madu di Bali,” ujarnya.

Sementara itu, Head Event and Promotion Mall PIPO, Richy Sunarno ia dan tim nya juga akan menghadirkan konten-konten acara untuk mendukung event wedding exhibition di Hotel The Rinra seperti talkshow pranikah, chit chat dengan vendor photography serta beberapa lomba berhadiah.

“Para pengunjung akan kami suguhi acara-acara menarik. Dr. Fadly akan membawakan talkshow yang akan sangat bermanfaat bagi calon-calon pengantin lalu kami juga akan mengadakan lomba mewarnai dengan hadiah-hadiah menarik. Selain itu, kami juga akan mengajak Ibu-Ibu untuk ikutan lomba dekorasi makanan yang tentunya juga berhadiah tak kalah menariknya,” ujarnya.

Manajemen The Rinra Makassar optimis pagelaran Dream Wedding Exhibition ini akan memberikan dampak positif baik bagi para peserta pameran maupun para pengunjung. Selain itu, pihak The Rinra Makassar juga berharap event ini dapat membangkitkan kembali geliat ekonomi yang sudah lama terpuruk sejak pandemi. (rls)