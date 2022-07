Terima 2.400 Submissions, inilah Pemenang Emina Art Mode 2022

Jakarta,Upeks.co.id— Setelah menerima sebanyak 2.400 submissions, Emina mengumumkan Pemenang Utama, 1st Runner Up, dan Pemenang Favorit pada Grand Final Emina Art Mode 2022.

Emina Art Mode adalah kompetisi desain yang diadakan Emina untuk para remaja Indonesia yang memiliki passion di bidang desain pakaian.

Desain pakaian terbaik akan dipilih menjadi seragam baru para Emina Girl, yang merupakan sales representatives Emina yang selalu menyambut serta memberikan solusi seputar makeup dan skincare kepada pengunjung offline store Emina.

Tahun ini, Emina Art Mode mengangkat tema Auteenticity (dari “authentic” dan “teen”) untuk menghadirkan suasana baru yang fresh di seluruh store Emina se-Indonesia. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Emina untuk menjadi wadah kreatifitas remaja Indonesia serta pengembangan industri fashion Indonesia.

Queena Zelina, Decorative Brand Deputy Head Emina mengatakan penyelenggaraan Emina Art Mode 2022 mendapatkan antusias yang sangat tinggi dan respon positif.

“Kami menerima sebanyak 2.400 submissions dari remaja Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Dari ribuan karya yang kami terima, Emina Art Mode telah mengumumkan 10 Finalis terbaik, dan hari ini akhirnya telah terpilih Pemenang Utama, 1st Runner Up, dan Pemenang Favorit,” pungkasnya.

Melalui Emina Art mode, Emina ingin memfasilitasi para remaja untuk bisa explore kemampuan seni mereka sejak dini dan mengembangkan kapasitas positif mereka.

Harapannya, Emina Art Mode dapat melahirkan desainer muda berbakat untuk mengembangkan industri fashion Indonesia.”

Kompetisi Emina Art Mode 2022 diikuti oleh peserta dari berbagai kota di Indonesia dan dinilai oleh juri yang merupakan ahli di bidang mode yaitu Sesilia Fajar selaku FDC Teacher ESMOD Jakarta, Monique Natalia Soe selaku Owner and Creative Director of Alex[a]lexa dan SOE Jakarta, serta Dinda PS selaku Fashion Illustrator & Entrepreneur. Pada acara Grand Final Emina Art Mode 2022, Emina mengumumkan para pemenang yang meliputi Pemenang Utama, 1st Runner Up, dan Pemenang Favorit sebagai berikut :

1. Pemenang Utama: Neita Nadiah Saladin Putri, 24 tahun asal Bandung, Jawa Barat.

2. 1st Runner Up: Grace Patricia Roulina Parhusip, 19 tahun asal Bekasi, Jawa Barat.

3. Pemenang Favorit: Mevita Nur Adma Yuniar, 22 tahun asal Pamekasan, Jawa Timur.

Kegiatan Emina Art Mode memberikan apresiasi dan reward kepada para pemenang seperti 10 Finalis Terbaik, Pemenang Utama, 1st Runner Up, dan Pemenang Favorit. Untuk 10 Finalis Terbaik, Emina memberikan kelas eksklusif selama 2x pertemuan bersama ESMOD Jakarta, fashion business class dengan Alex[a]lexa Brand Owner, full-year support hampers produk Emina selama 1 (satu) tahun penuh senilai Rp2 Juta, dan mendapatkan undangan eksklusif untuk menghadiri launching baju Emina Girl di Ganara Art.

Di sisi lain, Untuk 1st Runner Up dan Pemenang Favorit mendapatkan full-year subscription sketchpad dan iPad Gen 9 64GB. Sedangkan, Pemenang Utama mendapatkan full-year subscription sketchpad, iPad Gen 9 256GB beserta Apple Pencil 2nd Gen, dan karya desainnya akan direalisasikan menjadi seragam baru Emina Girl di seluruh Indonesia.

FDC Teacher ESMOD Jakarta Sesilia Fajar haturkan terima kasih kepada Emina yang telah berkolaborasi dengan kami dalam Emina Art Mode.

“ESMOD sangat terbuka untuk seluruh kegiatan yang memiliki tujuan untuk mengasah kompetensi seni para remaja, terutama di bidang fashion design,” ujarnya.

Di sisi lain, Monique Natalia Soe, Owner and Creative Director of alex[a]lexa dan SOE Jakarta mengatakan melihat semangat para peserta Emina Art Mode menjadi dorongan kami selaku pelaku usaha di industri fashion untuk terus berkarya.

“Partisipasi kami di kegiatan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para peserta yang merupakan remaja Indonesia untuk mengembangkan minat mereka di bidang fashion supaya bisa mewujudkan mimpi mereka untuk memiliki bisnis sendiri nantinya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Dinda PS sebagai Fashion Illustrator & Entrepreneur memberikan apresiasi kepada Emina yang telah mengadakan Emina Art Mode.

Pada kesempatan yang sama, Dinda PS sebagai Fashion Illustrator & Entrepreneur memberikan apresiasi kepada Emina yang telah mengadakan Emina Art Mode.

"Salah satu hal terpenting dalam perkembangan industri fashion tanah air adalah keberlanjutan dan regenerasi desainer. Mengikuti rangkaian kegiatan Emina Art Mode dari awal hingga akhir, saya melihat banyak sekali desainer muda yang bertalenta dan memiliki komitmen untuk terus mengembangkan potensi mereka. Untuk itu, saya berharap kegiatan Emina Art Mode ini menjadi tempat mereka untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar cita-cita mereka menjadi desainer," kuncinya.