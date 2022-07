Telkom Kembali Dianugerahi Predikat Best of the Best di AKHLAK Awards 2022

Jakarta,Upeks.co.id— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali membuktikan komitmennya dalam menerapkan core values BUMN – AKHLAK dengan meraih predikat juara umum pada AKHLAK Awards 2022. Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Kementerian BUMN pekan lalu.

Penilaian tahunan efektivitas implementasi AKHLAK pada perusahaan ini diperoleh dari metode pemetaan dan pengukuran AKHLAK Culture Index oleh ACT Consulting International. Sederet penghargaan diberikan oleh Kementerian BUMN berdasarkan penilaian transparan kepada 141 BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang berpartisipasi pada AKHLAK Awards 2022.

Ajang AKHLAK Awards 2022 dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Nurul Ghufron, dan Founder ACT Consulting International Ary Ginanjar Agustian, serta seluruh jajaran direksi BUMN.

Wakil Presiden Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sejalan dengan peranan BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai diharapkan dapat berkontribusi kepada negara dengan meningkatkan perkembangan total asset dan ekspansi bisnisnya dengan seimbang demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Jadikan filosofi core values AKHLAK sebagai bekal semangat untuk terus berkarya dan berinovasi melayani rakyat. Tantangan mewujudkan BUMN ber-AKHLAK di era trend bukanlah pekerjaan ringan, membangun transformasi budaya harus diniatkan ikhlas dari hati dengan komitmen yang kuat agar nilai dasar AKHLAK ini menyatu dalam pikiran, nurani, dan prilaku. Sehingga ke depannya akan terwujud BUMN yang unggul dan kompetitif demi Indonesia bersih, bebas korupsi, serta maju menuju pencapaian visi indonesia tahun 2045,” ujar Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma’ruf Amin.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan predikat Best of the Best implementasi AKHLAK yang diberikan kepada Telkom.

“Mewakili seluruh jajaran Direksi dan keluarga besar TelkomGroup, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan khususnya kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang sudah menjalankan AKHLAK sebagai core values BUMN sejak dua tahun lalu. Dengan hasil yang sudah mulai terlihat, semoga perbaikan ini akan terus berkelanjutan dan ke depannya seluruh BUMN Indonesia ini akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada bangsa dan negara,” terangnya.

Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berupaya dan berkomitmen agar core values AKHLAK tidak sekedar menjadi jargon, simbol, maupun penghargaan tetapi juga akan menjadi landasan pikiran, tindakan, dan juga perilaku seluruh insan di TelkomGroup untuk dapat terus memberikan yang terbaik. Sukses selalu untuk seluruh BUMN di indonesia.”

Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir pada akhir acara menyampaikan bahwa sejak awal diluncurkan, core values AKHLAK hingga saat ini terus menunjukan hasil yang baik. BUMN berhasil memperoleh peningkatan pendapatan yang signifikan dari 3 Triliun menjadi 126 Triliun. Hal tersebut merupakan hasil dari transformasi human capital yang lebih profesional, transparan, dan terbuka, berkat komitmen BUMN dalam menerapkan core values AKHLAK.

Lebih lanjut Erick Thohir menekankan kepada seluruh BUMN agar terus konsisten menerapkan core values AKHLAK dalam melakukan pekerjaan dan nilai-nilai AKHLAK ini bisa juga diimplementasikan dalam lingkup yang lebih luas pada keluarga dan bermasyarakat.

“Penerapan nilai ini saya yakini akan dapat senantiasa menjaga dan mempererat persatuan kita sebagai bangsa yang pada saat ini tentu menghadapi tekanan-tekanan yang berat secara global. Kita harus menjadi negara yang mulai kokoh mengembangkan SDM kita untuk membawa kita regenerasi ke depan dan kontinuitas ke depan. Ayo jadikan Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia,” tutup Erick Thohir.

Selain menjadi juara umum untuk kedua kalinya, Telkom bersama dengan beberapa anak perusahaan juga berhasil membawa pulang sederet penghargaan untuk berbagai kategori. (Mim)

Adapun penghargaan yang telah diraih oleh Telkom pada ajang AKHLAK Awards 2022 Kategori BUMN:

1. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Amanah.

2. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Kompeten.

3. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Harmonis.

4. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Loyal.

5. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Adaptif.

6. Telkom Indonesia – BUMN Terbaik Kategori Kolaboratif.

Berikut juga penghargaan yang berhasil diraih oleh anak perusahaan Telkom pada Kategori Anak Perusahaan BUMN:

1. Yakes Telkom – Klaster Telekomunikasi & Media

2. Telkom Property – Klaster Telekomunikasi & Media

3. Telkom Metra – Klaster Telekomunikasi & Media

4. Jalin – Klaster Danareksa

*#DigitalBisa*

*#UntukIndonesiaLebihBaik*