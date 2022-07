Tambah Wawasan Mahasiswa, Fakultas Kedokteran Unibos International Conference

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa (Unibos) menyelenggarakan konferensi internasional di Auditorium Primaya Hospital, Lantai 9, Senin (25/07/2022).

Acara yang mengangkat tema “Can Liver Cirrhosis Regress?” tersebut menghadirkan Professor, Departement of Pathology, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore Aileen Wee, MB, BS, FRCPath, FRCPA dan welcome speech Chairman off Indonesian Association of Phatologist (IAPI) Makassar Branch Berti Julian Nelwan, serta Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unibos dr. Muh Agung.

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Unibos dr. Muh Agung, konfrensi internasional yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran selain mengupdate perkembangan ilmu phatologi juga memberikan motivasi kepada mahasiswa khususnya Fakultas Kedokteran Unibos.

“Pada konferensi internasional ini memberikan update perkembangan phatologi sebelumnya dan saat ini, dan itu sudah dijelaskan dan ada perubahan,” tandas Agung sapaanya.

Dan yang menjadi motivasi bagi mahasiswa. Kata Agung, karena pembicara utama yang dihadirkan, memiliki lebih 100 tulisan artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan melalui jurnal.

“Untuk mahasiswa ini akan menambah wawasan dan pengetahuan mereka, khusus motivasi karena ini narasumber kesempatan memiliki tulisan dari lebih dari 100 atau artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan melalui jurnal,” tukasnya.

Sementara Chairman off Indonesian Association of Phatologist (IAPI) Makassar Branch Berti Julian Nelwan, menuturkan melalui kegiatan tersebut ada banyak hal diketahui utamanya perkembangan ilmu phatologi.

Ia mengakui melalui kegiatan itu dirinya dapat mengetahui bahwa ilmu phatologi pertama teknik pemeriksaanya kedua teknik mendiagnosa penyakit karena dengan menggunakan keakuratan dan pemeriksaan histophatologi akan menyokong penyelesaian untuk menentukan progresivitas penyakit apakah dia menjadi berat atau dia pulih.

“Update Ilmu Phatologi sangat penting utamanya kami dokter phatologi, pertama teknik pemeriksaanya kedua teknik mendiagnosa penyakit karena dengan menggunakan keakuratan dan pemeriksaan histophatologi akan menyokong penyelesaian untuk menentukan progresivitas penyakit apakah dia menjadi berat atau dia pulih,” tandasnya.

Berti menuturkan dalam konfrensi internasional tersebut, pemateri utama juga membahas teknik pemeriksaan dan itu terupdate bagaimana perkembangannya.

“Beberapa teknik cara pemeriksaan ini disampaikan tadi bagaimana updatenya tetapi yang paling penting buat kami adalah bagaimana phatogenesisnya itu yang diajarkan. Up date pahtogeneisinya itu lebih khususnya untuk kepentingan terapi pasien,” tutup Berti. (aca)