Silaturahmi dengan Konsumen Loyal, Suzuki Gelar Fleet Customer

Makassar,Upeks.co.id— Selain berfokus pada penjualan retail perseorangan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga fokus pada segmentasi penjualan kepada konsumen dari perusahaan dan instansi atau biasa disebut segmentasi fleet.

Dalam rangka menindaklanjuti peluncuran All New Ertiga Hybrid pada Juni lalu, Suzuki menyelenggarakan “Suzuki Fleet Customer Gathering 2022” yang diikuti oleh 40 perusahaan dan instansi.

Dilaksanakan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/07) lalu, kegiatan ini diharapkan menjadi ajang pertemuan dan silahturahmi antara Suzuki dengan para konsumen loyal.

Menurut Hendro H. Kaligis, Head of Fleet Sales & Business Initiative PT SIS, kegiatan Customer Gathering kali ini difokuskan kepada loyal fleet customer-nya Ertiga.

“Pada dasarnya ini adalah acara silaturahmi antara Suzuki dengan loyal customernya. Kami berharap bisa mengadakan acara serupa setiap tahun, seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19. Dalam acara kali ini kami memberikan informasi lebih dalam mengenai produk kami yang baru saja diluncurkan: All New Ertiga Hybrid,” katanya.

Seperti disampaikan Hendro, dalam acara yang dihadiri oleh Ryohei Matsushita (Sales & Marketing Director 4W PT SIS), Hady S Halim (Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS) dan Sukma Dewi (4W Sales Asst. to Dept. Head PT SIS) ini sekaligus bertujuan untuk mengenalkan lebih rinci mengenai All New Ertiga Hybrid kepada konsumen fleet.

Sebagai LMPV elektrifikasi pertama di Indonesia, All New Ertiga Hybrid memiliki keunggulan dalam hal efisiensi konsumsi bahan bakar, kenyamanan, dan ramah lingkungan.

Keunggulan ini tentunya sejalan dengan kebutuhan konsumen fleet yang mengutamakan mobil yang irit bahan bakar, nyaman, dan terjangkau biaya perawatannya.

Sehingga tak heran, dalam kegiatan tersebut para peserta juga sangat antusias untuk mencoba dan merasakan langsung performa All New Ertiga Hybrid dengan mengendarai unit test drive yang sudah disiapkan tim Suzuki.

Selain itu, untuk memeriahkan acara, Suzuki juga menyiapkan banyak hiburan dan hadiah menarik lainnya untuk para peserta yang beruntung.

Sementara itu, Jady S Halim, Deputy Director Sales & Marketing 4W PT SIS, menyampaikan Kegiatan ini juga adalah upaya kami untuk menyampaikan apresiasi kepada loyal fleet customer, terutama untuk mobil All New Ertiga dan XL7.

“Kami tentu berharap All New Ertiga Hybrid dapat diterima juga oleh segmen korporasi dan instansi, sekaligus memperluas pangsa pasar Suzuki Fleet di seluruh Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mencoba sendiri sensasi berkendara yang baru dengan teknologi Suzuki Smart Hybrid,”;kuncinya. (Mim)