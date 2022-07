Safari Shalat Subuh, Dandim 1410/Btg Bagikan Sembako ke Warga

BANTAENG,UPEKS.co.id— Bertempat di Masjid Nursa’adah Lasepang Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, rombongan Komandan Kodim 1410/Bantaeng Letkol Arm Gatot Awan Febrianto, S.Sos., melaksanakan Safari Sholat Subuh, Selasa (19/07/2022).

Jama’ah Masjid Nursa’adah sangat antusias atas kedatangan rombongan Dandim 1410/Bantaeng dalam rangka kegiatan safari subuh sekaligus bersilaturahmi dengan warga masyarakat Bantaeng.

Disela-sela kesempatan Dandim 1410/Bantaeng menyampaikan beberapa arahan sekaligus ajakan kebaikan kepada jama’ah yang hadir dalam kegiatan safari subuh.

“Mari senantiasa mengucap syukur kepada Allah SWT, baik dikala kita diberikan Rezky oleh Allah SWT maupun dikala kita mendapatkan masalah kita tetap bersyukur,” ucap Letkol Awan.

“Dalam memilih Idola jangan salah memilih, Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola., mari kita cintai Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW lebih dulu cinta dan rindu sama ummat,” tandasnya.

Didalam ayat Qudsi Baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada istri beliau “Celakalah bagi orang-orang yang tidak bisa melihat wajahku kelak diakhirat kata Baginda Rasulullah SAW yakni orang-orang yang malas bersholawat kepadaku saat namaku disebut” kata Baginda Rasulullah SAW.

Saya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak bersholawat kepada Rasullullah SAW dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaat di Akhirat kelak” sambungnya.

Salah satu bukti cinta Baginda Rasulullah SAW kepada kita ummat nya, Rasullullah SAW menyampaikan sengaja aku simpan satu doaku akan kupergunakan kelak untuk menolong umatku yaitu syafa’at, apakah syafaatku untuk umatku yang bertakwa saja, syafa’at ku juga untuk umatku yang berdosa, ini menjadi harapan terakhir kita semuanya.

Ada satu amalan yang apabila kita laksanakan pahalanya semisal haji dan umroh dalam hadits qudsi Rasulullah SAW menyampaikan “Barangsiapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu selesai sholat berdiam diri sejenak sampai terbit Matahari kemudian melaksanakan sholat Sunnah dua rakaat maka pahalanya sama dengan Haji dan umrah” tutupnya

“Ucapan terima kasih kepada Bapak Dandim 1410/Bantaeng beserta rombongan yang telah datang di Masjid kami untuk melaksanakan shalat subuh berjamaah, Baru kali ini ada Komandan Kodim yang melaksanakan Safari sholat Subuh di Masjid-Masjid yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantaeng, ini sangat luar biasa” tutur H. Muh. Haris, S.Pd.

“Mudah-mudahan kedatangan Bapak Dandim 1410/Bantaeng beserta rombongan menjadi motivasi bagi kami beserta jamaah lainnya untuk senantiasa meramaikan masjid di waktu sholat subuh, yang paling terkesan dari ceramah Dandim 1410/Bantaeng terkait ajakan kebaikan untuk mengingatkan sesama muslim dalam kebaikan dengan senantiasa bersholawat kepada Rasullullah SAW” sambungnya.

Turut hadir dalam kegiatan safari subuh Lettu Inf Indar Jaya (Danramil 1410-02/Eremerasa), Serda Salasing (Babinsa Ramil 1410-02), Tokoh masyarakat, Tokoh agama serta Jamaah hadir berkisar 55 orang.

Di akhir safari subuh Dandim 1410/Bantaeng menyempatkan diri memberikan bantuan berupa sembako kepada warga atas nama Baharuddin umur 65 tahun yang mengalami kelumpuhan.

“Kebahagiaan sejati akan kita rasakan manakala kita berbagi kebaikan kepada sesama,” ujarnya. (Irwan Patra)