Pertama di Indonesia, English Class Pemkab Lutim Terintegrasi Secara International

LUTIM,UPEKS.co.id— Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, hari ini Jumat (01/07/2022), melaunching secara resmi Luwu Timur Toastmasters Club yang tercatat merupakan kabupaten pertama yang English Class nya terintegrasi secara international di Indonesia.

Luwu Timur Toastmasters Club merupakan kelas Bahasa Inggris yang merupakan gagasan atau ide dari Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para kepala OPD dan Kabag dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam berbahasa Inggris.

Toastmasters International sendiri adalah organisasi nirlaba di bidang edukasi yang memiliki fokus utama ke pelatihan Public Speaking dengan kemampuan kepemimpinan dengan metode networking antar club yang ada di hampir seluruh negara di dunia.

Dikonfirmasi usai mengikuti English Class tersebut, Bupati Luwu Timur, H. Budiman yang didampingi Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty mengucap syukur karena kelas yang terbentuk dari ide dan gagasannya bisa terintegrasi secara international.

“Semoga dengan status terintegrasinya Luwu Timur Toastmasters Club kita ini, semakin memacu semangat kita untuk belajar berbahasa Inggris,” imbuhnya.

Lanjut Budiman menjelaskan, sebenarnya LTC ini dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi kemampuan berbahasa Inggris dengan metode masuk di dalam Club International. “Dan ini merupakan satu upaya kita. Serta mereka yang terlibat ini atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, dan tidak menggunakan anggaran APBD. Jadi mereka secara sukarela ikut dan membiayai dirinya sendiri dengan membayar kursus ini,” jelas Bupati.

Di LTC, lanjut Bupati Budiman, setiap member dilatih berpidato 5-7 menit dengan topik yang berbeda-beda dan Ia berharap masing-masing kepala OPD nantinya dapat mempersentasikan tugas masing2 dalam bahasa Inggris.

“Saya berharap ini dapat meningkatkan kemampuan para pejabat, karena sekarang, mau tidak mau, orang-orang akan bekerja dan berkomunikasi secara tanpa batas sehingga dibutuhkan kemampuan berbahasa Inggris, paling tidak mereka bisa percaya diri untuk mengemukakan ide dan gagasan dalam bahasa Inggris,” tutur Bupati Luwu Timur.

“Tentu tidak ada yang instan, harus melalui proses semua. Dan disini tidak ada yang malu-malu, karena disini tempatnya untuk mengembangkan diri sebenarnya,” bebernya.

“Jadi LTC kita ini terdaftar dengan nomor club 28675383 District 87 di Toastmasters International. Jadi itulah nomor registrasi kita diseluruh dunia karena ini merupakan club dunia. Jadi saya berharap ini bisa berkesinambungan, karena saya melihat teman-teman eselon ini mulai ada peningkatan dibanding awal-awal kita bentuk class ini. Paling tidak mereka sudah mampu berbicara dalam bahasa Inggris didepan umum,” tandas pencetus LTC.

Diakhir acara Bupati Budiman menyerahkan trophy kepada pemenang tiga kategori dalam class ini yakni Best Speaker, Best Evaluation serta Best Table Topic. Mereka ialah Kepala Dinas Parmudora, Andi Tabacina Akhmad (Best Table Topic), Kepala Dinas Dagkoprinum UKM, Senfry Oktavianus (Best Evaluator) dan Kepala Bagian Umum, Winda Zakaria (Best Speaker).

Kegiatan tersebut turut diikuti secara virtual, Sekda Lutim, H. Bahri Suli, Hani N.Z. Zaini (DTM – Program Quality Director), Suharjo Setio (DTM – Distinguished Club Performance Chair), dan Hesti (BECA). (rilis)