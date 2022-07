Perseroda Sulsel dan PT KAI Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Proyek Kereta Api Makassar-Parepare

JAKARTA, UPEKS.co.id – PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) atau Perseroda Sulawesi Selatan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menandatangani perjanjian dalam rangka kerja sama penyelenggaraan kereta api perintis pada lintas Makassar- Parepare di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Pada kesempatan itu, PT SCI (Perseroda Sulsel) diwakili oleh Direktur Utama Yasir Machmud, Direktur Pengembangan Usaha Boedi Soesetyo, Direktur Operasional Rendra Darwis, serta Manager Pengembangan Usaha Aerin Nizar.

Sementara itu, pejabat PT KAI Persero yang hadir diantaranya, Dirut KAI Didiek Hartantyo, Managing Director of Commerce, Hadis Surya Palapa, Managing Director of Rollingstock Eko Purwanto, Executive Vice President Corporate Secretary Asdo Atriviyanto, Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales Raden Agus Dwinanto Budiadji, serta Vice President Marketing Gotro Nur Riyadi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT SCI, Yasir Machmud menjelaskan bahwa terwujudnya pengoperasian kereta api ini merupakan perjuangan Pemerintah Provinsi Sulsel dan PT SCI. Tentunya, setelah melalui proses panjang.

“Sebentar lagi kita bersama-sama akan segera mengoperasikan kereta api di Sulawesi Selatan. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini adalah ikhtiar kita bersama dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Sulsel melalui dukungan transportasi. Saat ini kita sudah tiba pada momentum yang akan menjadi pondasi awal hadirnya moda transportasi kereta api di Sulawesi Selatan,” kata Yasir Machmud.

Ia pun menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasi penuh, baik itu dari PT KAI Persero maupun dari PT SCI (Perseroda Sulsel).

“Kita telah membuktikan bahwa dua entitas perusahaan nasional dan perusahaan daerah ternyata mampu mewujudkan kerja sama melalui proyek kereta api ini. Puluhan tahun masyarakat Sulsel hanya menyanyikan lagu naik kereta api, hari ini tanpa keluar Sulsel pun masyarakat sudah bisa menikmatinya di rumah sendiri,” tambah Yasir Machmud.

Menurutnya, kehadiran PT SCI pada proyek kereta api ini membuktikan kepada masyarakat Sulsel bahwa pihaknya tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri, tapi juga ikut hadir dan berkontribusi mewujudkan kereta api di Sulawesi Selatan.

“Kedepan, jarak Makassar-Parepare sepanjang 160 kilometer hanya akan ditempuh dengan waktu 40 menit. Saya yakin kereta api ini akan menjadi pilihan bagi masyarakat Sulawesi Selatan baik untuk kepentingan penumpang maupun kargo barang,” bebernya.

“Semoga konsorsium PT KAI dan PT SCI akan menjadi agent of change dalam kemajuan transportasi di Sulsel dan knowledge transfer kepada SDM Sulsel yang masih sangat awam terhadap ilmu perkeretaapian sehingga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Sulsel,” demikian Yasir Machmud.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya atas kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama yang baik dan selaras antara PT KAI dan PT SCI dapat terus terjalin dan menjadi mitra yang bisa memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. (*)