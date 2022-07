Mengisi Masa Liburan, Telkomsel Ajak Pelanggan Makassar Nonton Bareng Film Thor : Love and Thunder

Makassar, Upeks.co.id – Telkomsel mengajak 180 pelanggan Makassar yang merupakan subscriber Disney+ Hotstar Telkomsel, untuk nonton bareng perdana film Thor : Love and Thunder di bioskop XXI Nipah Mall (6/7). Sejak berkolaborasi September 2020 silam, Telkomsel dan Disney+ Hotstar menawarkan cara baru menikmati beragam konten menarik dari deretan brand ikonik milik The Walt Disney Company, serta hiburan terbaik karya anak bangsa kepada seluruh masyarakat Indonesia dari segala usia, melalui jaringan broadband terdepan dari Telkomsel, baik melalui aplikasi Disney+ Hotstar dan MAXstream.

General Manager DLS and Direct Sales Telkomsel Area Pamasuka Muhammad Asrullah mengatakan, “Program ini adalah apresiasi kami untuk pelanggan Telkomsel di Makassar khususnya yang secara aktif berlangganan Disney+ Hotstar. Telkomsel tidak hanya menawarkan home entertainment melalui layanan streaming Disney+ Hotstar, namun kami juga menawarkan kesempatan memenangkan berbagai macam rewards dengan streaming lebih banyak lagi dengan bergabung di Klub Disney+ Hotstar dan program loyalty kepada pelanggan kami seperti nonton bareng.”

Pelanggan prabayar maupun pascabayar Telkomsel bisa dengan mudah mendapatkan berbagai pilihan paket untuk menikmati layanan Disney+ Hotstar melalui aplikasi MyTelkomsel, menu *363*999# dan aplikasi MAXstream. Paket ini tersedia dengan harga mulai dari Rp20.000 yang sudah termasuk dengan langganan Disney+ Hotstar dan Kuota MAXstream, serta tambahan kuota MAXstream 3GB setiap bulan yang dapat digunakan untuk mengakses Disney+ Hotstar dan MAXstream. Terdapat tiga opsi durasi berlangganan yang bisa dipilih, yaitu 1, 3, dan 12 bulan.

Pelanggan dapat menikmati berbagai macam film, serial, film pendek original, dokumenter, live-action dan animasi serta koleksi film-film Indonesia popular. Film Production yang tergabung dalam Disney+ Hotstar, antara lain: Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic, film Indonesia, film India dan lainnya, juga tayangan eksklusif film premier dan series. Pelanggan bisa menonton Disney+ Hotstar dengan nyaman di smartphone (Android & iOS), situs http://tsel.me/dplus, Android TV, dan jenis perangkat lainnya yang akan ditambahkan segera.

Anto salah satu peserta yang beruntung mengikuti program nonton bareng ini mengungkapkan keseruannya, “Sejak pandemi, kegemaran menonton film di bioskop beralih ke Disney+ Hotstar karena banyak film box office tayang di sana, hingga film seperti Doctor Strenge in the Multiverse of Madness dan Ku Kira Kau Rumah juga sudah ada. Dan saya senang sekali, terpilih sebagai salah satu peserta yang mengikuti program nonton bareng film Thor : Love and Thunder di masa liburan ini, apalagi saya penggemar berat film-film Marvel dan Disney.”

“Hadirnya sekuel baru film Thor terbaru di bioskop, semoga nantinya akan melengkapi sekuel-sekuel lainnya yang telah hadir di Disney+ Hotstar yakni Thor, Thor : The Dark World, Thor : Ragnarok. Dan dengan adanya program nonton bareng ini juga dapat meningkatkan loyalti pelanggan Telkomsel. Kami akan terus mendorong adopsi gaya hidup digital di masyarakat melalui penyediaan akses ke berbagai platform hiburan digital kelas dunia yang customer-centric seperti Disney+ Hotstar. ” tutup Asrullah.(rls)