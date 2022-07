Mayjen TNI (Purn) Herwin Suparjo: Jendral Dudung Sosok Inspiratif dan Inovatif

Jakarta, Upeks.co.id — Sosok inspiratif Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang meluncuran buku “Loper Koran Jadi Jenderal” banyak menginspirasi kalangan muda. Buku yang berisikan cerita tentang perjalanan hidup seorang Dudung muda hingga dipercaya memimpin satuan TNI Angkatan Darat tersebut memberi semangat kepada anak muda Indonesia agar tidak mudah menyerah memperjuangkan mimpinya.

Belum lama ini Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar Bedah Buku “Loper Koran Jadi Jenderal” yang menghadirkan narasumber Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. (HC) Herwin Suparjo, Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, Budiman Sudjatmiko dan Medrial Alamsyah.

Mayor Jenderal TNI (Purn), Dr. (HC) Herwin Suparjo mengatakan, ada yang menonjol dalam kepemimpinan Jenderal Dudung.

“Beliau itu kreatif dan inovatif, banyak terobosan dalam melakukan pembinaan satuan, berpikir tidak linier dan terkadang out of the book. Berbeda dengan cara berpikir yang normatif (kebanyakan pemimpin),” pungkasnya.

Kata dia, Jendral Dudung juga memiliki keberanian dan cepat mengambil keputusan dengan perhitungan resiko yang matang, sehingga apa yang dilakukan telah terpikirkan sampai dengan resiko yang paling buruk, meskipun keberhasilan menjadi tujuan.

Selain itu, lanjutnya, ia peduli dan senantiasa berpihak kepada prajurit yang ia pimpin apapun resikonya.

“Karena perhatian pimpinan terhadap prajurit adalah kesejahteraan yang hakiki, baik moril maupun materiil,” katanya.

“Jendral Dudung juga mempunyai prinsip hidup selalu menebar kebaikan kepada siapapun, karena setitik kebaikan itu akan menjadi benih kebaikan-kebaikan yang lain,” tutup Mayjen TNI (purn), DR. (HC) Herwin Suparjo.(rls)