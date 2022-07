Matthew Gilbert Wibowo, 1st Runner Up The New L-Men of The Year 2021 di Ajang The 6th Mister Supranational

JAKARTA,UPEKS.co.id— Matthew Gilbert Wibowo, 1st Runner Up The New L-Men of The Year 2022 perwakilan Indonesia, mengukir sejarah dengan menjadi 1st Runner Up di ajang The 6th Mister Supranational Malopolska, Polandia bersaing dengan 33 kontestan dari berbagai negara lainnya.

Prestasi lain yang juga berhasil di raih Matthew yakni Top 5 Mister Talent dan Top 10 Supra Influencer. Dedikasi dan kerja keras dari Matthew terpancar dalam setiap penampilannya pada grand final ajang tersebut -17 Juli lalu, yang disiarkan dini hari melalui kanal youtube Mister Supranational.

Matthew mengaku Speak and act with your heart, dalam menjalaninya dengan sepenuh hati dan bersyukur bisa dipercayakan untuk memenangkan gelar, 1st Runner Up The 6th Mister Supranational.

“Terima kasih kepada Tuhan, keluarga yang selalu mendukung saya, para pageant lovers Indonesia yang tiada henti mendukung dan menyebarkan postingan yang positif, dan tentunya kepada L-Men yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berperan pada kancah Internasional. Bersama Supra Brothers lainnya, kami menjalani serangkaian kegiatan mulai dari sashing ceremony, berkeliling Polandia, talent show, photoshoot, deep interview, rehearsal sampai malam final,” ucapnya.

Ia mengatakan pada malam talent show, dirinya berkesempatan memperkenalkan Budaya Indonesia yakni Tarian Betawi sebagai top 5 Mister talent. Momen yang juga cukup memorable adalah workout atau olahraga bersama Supra Brothers.

“Pengalaman yang tidak akan terlupakan bisa mencetak sejarah baru untuk Indonesia, memiliki Supra Brothers dan menikmati keindahan Polandia. Saatnya generasi muda mulai bermimpi, berdampak positif dan berusaha mewujudkannya, dimulai dari gaya hidup sehat yang bisa ditumbuhkan sejak dini.” Matthew, pria asal Purwokerto ini.

Matthew memiliki kecintaan akan dunia kewirausahaan dan kegiatan sosial yang tertuang dalam gerakan pendampingan & empowerment Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ia sukses menyelesaikan studi di Jurusan Bisnis. Dengan kemandirian, integritas dan juga kerja keras yang diajarkan keluarganya sejak kecil, kini Matthew terus mengembangkan minat dalam bidang entrepreneurship dan modelling serta memiliki sertifikasi International Fitness Association sebagai sports nutritionist.

Berbagai kegiatan positif dilakukan bersama L-Men dan mitra lainnya, seperti edukasi UMKM dan generasi muda dalam bidang digital marketing dan branding. Matthew juga terus berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat dalam menerapkan gaya hidup sehat, untuk mengampanyekan inisiatif #KerenTanpaRokok bersama Komnas Pengendalian Tembakau.

“Gerakan positif ini tidak akan berhenti sampai di momen kemenangan Mister Supranational saja. Prestasi ini merupakan awal untuk saya bisa berkontribusi lebih melalui platform tersebut,” tambah Matthew.

Brand Manager L-Men Jesaya Christian, mengucapakan selamat kepada Matthew yang sudah berhasil meraih gelar 1st Runner Up Mister Supranational 2022. Sosok yang inspiratif, berprestasi dan berdampak secara positif diimbangi gaya hidup sehat melekat dalam dirinya.

“Matthew sebagai perpanjangan tangan L-Men memiliki potensi yang sudah kami lihat melalui The New L-Men of the Year 2021. Didukung kerja keras dan dedikasi, pada akhirnya ia dapat mengharumkan Indonesia di panggung dunia, The 6th Mister Supranational,” tandasnya.

Mister Supranational mencari sosok pria yang percaya diri, karismatik, rendah hati, serta memiliki aspirasi dan visi yang besar.

“Semoga ke depannya, Matthew dapat meneruskan tongkat estafet prestasi yang sudah diraih dan selalu menjadi inspirasi banyak orang untuk berprestasi dan tentunya dalam memiliki gaya hidup sehat,” ujar Jesaya. (aca)