Masata Toraja Gelar “Toraja Highland Festival”

Toraja, Upeks.co.id — Masyarakat Sadar Wisata (MASATA) DPC Toraja Utara dan Geopark Toraja akan menggelar lagi kegiatan “Toraja Highland Festival” pada tanggal 11 – 13 Agutus 2022.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah Bangga Wisata Indonesai dan Bangga Buatan Indonesia dan mempromosikan pariwisata berbasis budaya, olah raga dan alam Toraja.

Pada kegiatan THF 2021 telah diadakan beberapa rangkaian acara seperti pameran UMKM, lomba foto, pentas seni, seminar nasional dan pelatihan outbound.

Kegiatan tahun ini juga untuk menggeliatkan kembali pariwisata Toraja dengan

melibatkan masyarakat sebagai motor penggerak utama dan desa sebagai pusat

pertumbuhan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca Covid 19 dengan

pengembangan pariwisata dalam menyambut Era Baru Berwisata seperti Desa Wisata

dan Geopark kepada generasi muda dan masyarakat luas.

Tema Toraja Highland Festival tahun 2022 adalah “Taste of Toraja”, adapun kegiatan

yang akan dilaksanakan antara lain: Pameran UMKM, Pasar Kopi, Pertunjukan Seni

Musik dan Tari, Lomba Mural yang akan dilaksanakan di Lapangan Bakti Rantepao; Fun Cycling “Jelajah Desa Wisata Toraja”akan melintasi Lolai – Kepe – Batutumonga – Buntu Lobo – Tikala – Rantepao; dan Lomba lari “Toraja Run Above The Cloud 10K” akan

dilaksanakan di Lolai.

Kegiatan ini melibatkan beberapa komunitas antara lain komunitas lari, sepeda, seni

musik, seni rupa, seni tari, fotografi, dan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Semua kegiatan ini akan menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus covid 19. Kami juga akan bekerjasama dengan aparat dan pemerintah daerah dalam hal ini. (rls)