Jawab Problem IT, 4 Mahasiswa UIN Alauddin  Launching Software Agency

Makassar, Upeks.co.id–Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dan maju, empat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tidak tinggal diam.

Keempat mahasiswa jurusan Teknik Informatika tersebut bernama Muh. Fahrullah Rahman, Risaldi Mardiansya, Suarmin Rais dan Ahmad Muyassar, mereka bersama-sama merintis dan melaunching software agency untuk mewujudkan negeri yang semangat akan teknologi di bidang teknologi informasi bernama Aganta.id

Salah satu mahasiswa perintis Aganta.id dan juga CEO (Chief Executive Officer), Muh. Fahrullah Rahman, mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat setiap harinya menjadi alasan untuk membentuk Aganta.id yang membidangi ilmu teknologi tersebut.

“Dengan adanya Aganta.id dapat menjadi solusi bagi masyarakat luas terkhususnya masyarakat Indonesia,” ujarnya, Jumat 8 Juli 2022.

Dikatakan, Fahrul yang juga merupakan Kader PMII Cabang Gowa, digitalisasi yang melesat dengan begitu cepat, membuat dirinya bersama tiga rekannya menghadirkan solusi yang dapat menjawab tantangan zaman.

“Aganta.id sebagai software agency dengan harapan dapat menjadi solusi yang solutif di tengah tengah masyarakat,” ungkapnya.

Aganta.id sebagai Software agency merupakan layanan seputar IT yang mengatasi masalah seperti support and maintenance, development as service, Mobile Development, Web Development, UI/UX Design. (rls)