Hotel Santika Makassar menghadirkan Stay N Enjoy Package

Hotel Santika Makassar menawarkan Stay N Enjoy Package, yaitu paket menginap dengan promo menarik, harga spesial untuk Anda yang tengah mencari penginapan di sekitaran pantai losari.

Stay N Enjoy Package menawarkan harga spesial untuk tamu yang menginap pada tipe kamar Deluxe Room hanya untuk 6 hari saja yang dimulai pada tanggal 07 hingga 12 Juli 2022.

Setiap tamu yang menginap akan mendapatkan sarapan untuk 2 orang, menu promo of the month utk 1 pax, Welcome Drink pada saat melakukan check-in, Free mengunakan fasilitas Fitness Center, dan free Wi-Fi.

“Dengan harga mulai dari IDR 500.000,- Nett/Malam. Para tamu bisa menikmati menginap di tipe kamar deluxe dan juga menikmati salah satu menu promo of the month Hotel santika Makassar yaitu paketan Nila Goreng serta Fasilitas Fitness Center yang bisa dipergunakan khusus untuk tamu yang menginap di Hotel Santika Makassar,” kata Rosa Indah selaku Sales Manager Hotel santika Makassar.

Hotel Santika Makassar berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan dan akomodasi yang terbaik menemani perjalanan bisnis para tamu yang diantaranya dengan mempersembahkan berbagai macam promo untuk para tamu yang setia memilih Hotel Santika Makassar. (*)