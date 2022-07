Hotel ibis Makassar City Center Kembali Gelar BBQ Night

Makassar, Upeks–Hotel ibis Makassar City Center yang tak jauh dari Pantai Losari menyiapkan kembali BBQ Night setiap jumat malam yang dulu sempat dihadirkan di hotel ini.

BBQ kali ini diadakan di Teracce Ibis, tempat yang sangat cocok untuk nongkrong sambil menikmati suasana malam yang asik dan seru.

“BBQ kami setiap jumat malam Dari pukul 18.00pm-21.00pm sudah all you can eat, ada live music dan pastinya banyak menu yang dapat di nikmati mulai dari sop, maincourse sampai dessert dapat ditemukan di BBQ kami dengan harga cuman 80.000 nett sudah makan sepuasnya,” ujarnya.

Menu Grill dimulai dari chicken wing, beberapa pilihan ikan, dan ayam dapat di nikmati juga di BBQ.

Dengan aneka sambel yang menggugah selera, mulai dari sambel dabu dabu, sambel colo colo, raca raca mangga hingga sambel terasi Yang jadi favorite para tamu tamu kami, apalagi di santap dengan lalapan yang degar pastinya makan malam BBQ makin nikmat karena ada live music yang disuguhkan. (*)